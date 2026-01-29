En esta noticia ¿Qué significa soñar con caballo?

En este jueves, 29 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 5124 - Caballo

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 29 de enero

1° 5124 11° 5744 2° 3729 12° 9668 3° 9788 13° 6653 4° 3364 14° 9007 5° 6876 15° 1796 6° 3135 16° 9106 7° 0841 17° 5389 8° 8687 18° 7343 9° 8582 19° 7758 10° 9607 20° 8202

¿Qué significa soñar con caballo?

Soñar con caballos a menudo simboliza la libertad y la fuerza. Este animal representa la energía vital y la capacidad de avanzar en la vida, reflejando el deseo de escapar de limitaciones o restricciones.

Además, los caballos en los sueños pueden indicar la necesidad de controlar impulsos o emociones. Dependiendo del contexto del sueño, pueden representar tanto la pasión como la agresividad, sugiriendo un equilibrio entre estos aspectos.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.