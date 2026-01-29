En esta noticia

En este jueves, 29 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 5124 - Caballo

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 29 de enero

 1°5124 11°5744
 3729  12°9668
 3°9788 13°6653 
 3364  14°9007 
 6876  15°1796 
 6°3135  16°9106
 0841  17°5389 
 8687  18°7343 
 8582  19°7758 
 10°9607 20°8202 

¿Qué significa soñar con caballo?

Soñar con caballos a menudo simboliza la libertad y la fuerza. Este animal representa la energía vital y la capacidad de avanzar en la vida, reflejando el deseo de escapar de limitaciones o restricciones.

Además, los caballos en los sueños pueden indicar la necesidad de controlar impulsos o emociones. Dependiendo del contexto del sueño, pueden representar tanto la pasión como la agresividad, sugiriendo un equilibrio entre estos aspectos.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

