En este jueves, 29 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 5124 - Caballo
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 29 de enero
|1°
|5124
|11°
|5744
|2°
|3729
|12°
|9668
|3°
|9788
|13°
|6653
|4°
|3364
|14°
|9007
|5°
|6876
|15°
|1796
|6°
|3135
|16°
|9106
|7°
|0841
|17°
|5389
|8°
|8687
|18°
|7343
|9°
|8582
|19°
|7758
|10°
|9607
|20°
|8202
¿Qué significa soñar con caballo?
Soñar con caballos a menudo simboliza la libertad y la fuerza. Este animal representa la energía vital y la capacidad de avanzar en la vida, reflejando el deseo de escapar de limitaciones o restricciones.
Además, los caballos en los sueños pueden indicar la necesidad de controlar impulsos o emociones. Dependiendo del contexto del sueño, pueden representar tanto la pasión como la agresividad, sugiriendo un equilibrio entre estos aspectos.
¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?
La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.
Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.