Este jueves, 26 de marzo de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Matutina. En este jueves, 26 de marzo de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con gallinas puede simbolizar la fertilidad y la abundancia. Este sueño a menudo refleja la necesidad de cuidar y proteger lo que se tiene, así como la importancia de la familia y el hogar. Además, las gallinas en los sueños pueden representar la simplicidad y la humildad. Pueden indicar que es momento de valorar las cosas pequeñas de la vida y de ser más consciente de las oportunidades que se presentan en el día a día. La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital. Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.