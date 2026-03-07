Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este viernes, 6 de marzo de 2026. A la cabeza salió el número 6144 (La Cárcel) y las letras son: E O H L. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este viernes 6 de marzo. A la cabeza salió el número 1576 - Las Llamas. Los sorteos se realizan cinco veces al día: Soñar con La Cárcel puede simbolizar sentimientos de restricción o limitación en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja una sensación de estar atrapado en una situación, ya sea emocional, laboral o personal, donde se siente incapaz de avanzar o liberarse. Además, La Cárcel en los sueños puede representar la necesidad de confrontar aspectos reprimidos de uno mismo. Puede ser un llamado a reflexionar sobre las decisiones tomadas y las consecuencias que estas han traído, sugiriendo que es momento de buscar la libertad personal y la autoaceptación. Soñar con llamas puede simbolizar pasión y deseo ardiente en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja emociones intensas, ya sea en relaciones personales o en proyectos creativos. Además, las llamas también pueden representar transformación y cambio. El fuego tiene la capacidad de destruir, pero también de purificar, lo que sugiere que el soñador podría estar atravesando un proceso de renovación o liberación de viejas ataduras.