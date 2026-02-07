Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este viernes, 6 de febrero de 2026. A la cabeza salió el número 4801 (Agua) y las letras son: H K M Z. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este viernes 6 de febrero. A la cabeza salió el número 7831 - La Luz. Los sorteos se realizan cinco veces al día: Soñar con agua puede simbolizar emociones y el estado emocional del soñador. El agua a menudo representa la vida, la purificación y la renovación, lo que sugiere que el soñador está en un proceso de cambio o transformación personal. Además, el tipo de agua en el sueño puede tener diferentes significados. Por ejemplo, agua clara puede indicar claridad mental y paz, mientras que agua turbia puede reflejar confusión o problemas emocionales no resueltos. Soñar con La Luz a menudo simboliza claridad, entendimiento y revelación. Puede representar la llegada de nuevas ideas o la superación de obstáculos en la vida del soñador, iluminando el camino hacia el crecimiento personal. Además, La Luz en los sueños puede estar asociada con la esperanza y la espiritualidad. Este tipo de sueño puede indicar que el soñador está en busca de respuestas o guía en momentos de confusión, sugiriendo que la iluminación interna está cerca.