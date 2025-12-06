En esta noticia
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este viernes, 5 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 7241 (El Cuchillo) y las letras son: C H H R.
|1°
|7241
|11°
|6671
|2°
|8752
|12°
|5737
|3°
|5119
|13°
|1593
|4°
|0240
|14°
|9651
|5°
|4421
|15°
|8774
|6°
|0992
|16°
|8750
|7°
|5981
|17°
|0794
|8°
|6578
|18°
|6703
|9°
|6944
|19°
|8014
|10°
|2032
|20°
|8191
Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este viernes 5 de diciembre
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este viernes 5 de diciembre. A la cabeza salió el número 5255 - La Música.
|1°
|5255
|11°
|1384
|2°
|3436
|12°
|4491
|3°
|6310
|13°
|8186
|4°
|8909
|14°
|9884
|5°
|2517
|15°
|2712
|6°
|2087
|16°
|1300
|7°
|5108
|17°
|4386
|8°
|2773
|18°
|5292
|9°
|2751
|19°
|6643
|10°
|4969
|20°
|0257
¿A qué hora es la quiniela hoy?
Los sorteos se realizan cinco veces al día:
- La Previa (a las 8 horas)
- La Primera (a las 12 horas)
- La Matutina (a las 15 horas)
- La Vespertina (a las 18 horas)
- La Nocturna (a las 21 horas).
¿Qué significa soñar con el cuchillo?
Soñar con El Cuchillo puede simbolizar la necesidad de tomar decisiones difíciles o enfrentar situaciones conflictivas en la vida. Este sueño a menudo refleja la lucha interna entre el deseo de cortar lazos o liberarse de algo que ya no es útil.
Además, El Cuchillo puede representar la agresividad o la defensa personal. Puede ser un llamado a protegerse de amenazas externas o a ser más asertivo en la vida diaria, sugiriendo que es momento de actuar con determinación.
¿Qué significa soñar con la música?
Soñar con La Música puede simbolizar la armonía y el equilibrio en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja emociones profundas y la necesidad de expresión personal, sugiriendo que el soñador busca conectar con su creatividad y sentimientos internos.
Además, La Música en los sueños puede representar momentos de alegría y celebración. Puede indicar que el soñador está en un período de felicidad o que anhela experiencias placenteras y significativas en su vida cotidiana.