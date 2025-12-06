Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este viernes, 5 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 7241 (El Cuchillo) y las letras son: C H H R.

1° 7241 11° 6671 2° 8752 12° 5737 3° 5119 13° 1593 4° 0240 14° 9651 5° 4421 15° 8774 6° 0992 16° 8750 7° 5981 17° 0794 8° 6578 18° 6703 9° 6944 19° 8014 10° 2032 20° 8191

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este viernes 5 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este viernes 5 de diciembre. A la cabeza salió el número 5255 - La Música.

1° 5255 11° 1384 2° 3436 12° 4491 3° 6310 13° 8186 4° 8909 14° 9884 5° 2517 15° 2712 6° 2087 16° 1300 7° 5108 17° 4386 8° 2773 18° 5292 9° 2751 19° 6643 10° 4969 20° 0257

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

La Previa (a las 8 horas)

La Primera (a las 12 horas)

La Matutina (a las 15 horas)

La Vespertina (a las 18 horas)

La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con el cuchillo?

Soñar con El Cuchillo puede simbolizar la necesidad de tomar decisiones difíciles o enfrentar situaciones conflictivas en la vida. Este sueño a menudo refleja la lucha interna entre el deseo de cortar lazos o liberarse de algo que ya no es útil.

Además, El Cuchillo puede representar la agresividad o la defensa personal. Puede ser un llamado a protegerse de amenazas externas o a ser más asertivo en la vida diaria, sugiriendo que es momento de actuar con determinación.

¿Qué significa soñar con la música?

Soñar con La Música puede simbolizar la armonía y el equilibrio en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja emociones profundas y la necesidad de expresión personal, sugiriendo que el soñador busca conectar con su creatividad y sentimientos internos.

Además, La Música en los sueños puede representar momentos de alegría y celebración. Puede indicar que el soñador está en un período de felicidad o que anhela experiencias placenteras y significativas en su vida cotidiana.