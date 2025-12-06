En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este viernes, 5 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 7241 (El Cuchillo) y las letras son: C H H R.

 1°7241 11°6671 
 8752  12°5737
 3°5119  13°1593 
 0240  14°9651 
 4421  15°8774 
 6°0992  16°8750
 5981  17°0794 
 6578  18°6703 
 6944  19°8014 
 10°2032  20°8191 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este viernes 5 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este viernes 5 de diciembre. A la cabeza salió el número 5255 - La Música.

 1°5255 11°1384 
 3436   12°4491
 3°6310  13°8186 
 8909  14°9884 
 2517  15°2712 
 6°2087  16°1300
 5108  17°4386 
 2773  18°5292 
 2751  19°6643 
 10°4969  20°0257 

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

  • La Previa (a las 8 horas)
  • La Primera (a las 12 horas)
  • La Matutina (a las 15 horas)
  • La Vespertina (a las 18 horas)
  • La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con el cuchillo?

Soñar con El Cuchillo puede simbolizar la necesidad de tomar decisiones difíciles o enfrentar situaciones conflictivas en la vida. Este sueño a menudo refleja la lucha interna entre el deseo de cortar lazos o liberarse de algo que ya no es útil.

Además, El Cuchillo puede representar la agresividad o la defensa personal. Puede ser un llamado a protegerse de amenazas externas o a ser más asertivo en la vida diaria, sugiriendo que es momento de actuar con determinación.

¿Qué significa soñar con la música?

Soñar con La Música puede simbolizar la armonía y el equilibrio en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja emociones profundas y la necesidad de expresión personal, sugiriendo que el soñador busca conectar con su creatividad y sentimientos internos.

Además, La Música en los sueños puede representar momentos de alegría y celebración. Puede indicar que el soñador está en un período de felicidad o que anhela experiencias placenteras y significativas en su vida cotidiana.