Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este viernes, 30 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 5761 (Escopeta) y las letras son: A F H Z.

 1°5761 11°0083 
 6602  12°6118
 3°5684  13°3511 
 4179  14°3137 
 9686  15°4484 
 6°0573  16°4341
 7480  17°8362 
 8820  18°2022 
 6811  19°7190 
 10°6616  20°3887 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este viernes 30 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este viernes 30 de enero. A la cabeza salió el número 8932 - Dinero.

 1°8932 11°3174 
 5089   12°3930
 3°6902  13°1269 
 6495  14°4255 
 0118  15°8932 
 6°2562  16°3913
 2481  17°9204 
 3278  18°1546 
 8569  19°7393 
 10°8405  20°0013 

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los apostadores.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del modelo de apuestas.

¿Qué significa soñar con escopeta?

Soñar con una escopeta puede simbolizar la necesidad de defensa o protección en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de vulnerabilidad o la necesidad de enfrentar situaciones difíciles con determinación.

Además, la escopeta en los sueños puede representar la agresividad o la ira reprimida. Puede ser una señal de que el soñador debe abordar conflictos internos o externos que han estado afectando su bienestar emocional.

¿Qué significa soñar con dinero?

Soñar con dinero puede simbolizar la búsqueda de poder, éxito o reconocimiento en la vida real. Este tipo de sueño a menudo refleja nuestras aspiraciones y deseos de alcanzar metas materiales o emocionales.

Además, el dinero en los sueños puede representar la autoestima y la confianza en uno mismo. Si en el sueño se siente abundancia, puede indicar una sensación de seguridad y satisfacción personal.