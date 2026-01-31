Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este viernes, 30 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 5761 (Escopeta) y las letras son: A F H Z.

1° 5761 11° 0083 2° 6602 12° 6118 3° 5684 13° 3511 4° 4179 14° 3137 5° 9686 15° 4484 6° 0573 16° 4341 7° 7480 17° 8362 8° 8820 18° 2022 9° 6811 19° 7190 10° 6616 20° 3887

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este viernes 30 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este viernes 30 de enero. A la cabeza salió el número 8932 - Dinero.

1° 8932 11° 3174 2° 5089 12° 3930 3° 6902 13° 1269 4° 6495 14° 4255 5° 0118 15° 8932 6° 2562 16° 3913 7° 2481 17° 9204 8° 3278 18° 1546 9° 8569 19° 7393 10° 8405 20° 0013

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los apostadores.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del modelo de apuestas.

¿Qué significa soñar con escopeta?

Soñar con una escopeta puede simbolizar la necesidad de defensa o protección en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de vulnerabilidad o la necesidad de enfrentar situaciones difíciles con determinación.

Además, la escopeta en los sueños puede representar la agresividad o la ira reprimida. Puede ser una señal de que el soñador debe abordar conflictos internos o externos que han estado afectando su bienestar emocional.

¿Qué significa soñar con dinero?

Soñar con dinero puede simbolizar la búsqueda de poder, éxito o reconocimiento en la vida real. Este tipo de sueño a menudo refleja nuestras aspiraciones y deseos de alcanzar metas materiales o emocionales.

Además, el dinero en los sueños puede representar la autoestima y la confianza en uno mismo. Si en el sueño se siente abundancia, puede indicar una sensación de seguridad y satisfacción personal.