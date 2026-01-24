En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este viernes, 23 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 3921 (Mujer) y las letras son: U G J K.

 1°3921 11°0210 
 4855  12°2218
 3°7978  13°0525 
 5758  14°6835 
 5326  15°4137 
 6°0722  16°1920
 4254  17°7330 
 2103  18°2194 
 3505  19°8478 
 10°7730  20°0899 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este viernes 23 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este viernes 23 de enero. A la cabeza salió el número 8474 - Gente Negra.

 1°8474 11°4615 
 1635   12°3221
 3°3921  13°5550 
 4178  14°1599 
 1113  15°6668 
 6°9182  16°0065
 8338  17°4354 
 6952  18°0571 
 4871  19°9280 
 10°4330  20°5321 

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de esparcimiento y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es crucial determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

¿Qué significa soñar con mujer?

Soñar con una mujer puede simbolizar aspectos de la feminidad, la intuición y la creatividad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja la relación que uno tiene con las mujeres en su vida, así como las emociones y sentimientos asociados a ellas.

Además, la mujer en el sueño puede representar una figura materna o una guía espiritual, sugiriendo la necesidad de apoyo emocional o consejo. La interpretación puede variar según el contexto del sueño y las experiencias personales del soñador.

¿Qué significa soñar con gente negra?

Soñar con gente negra puede simbolizar la conexión con aspectos profundos de uno mismo, como la sabiduría, la intuición y la espiritualidad. Este tipo de sueño a menudo invita a la reflexión sobre las emociones y experiencias que se han reprimido o ignorado.

Además, la presencia de personas negras en los sueños puede representar la diversidad y la aceptación de diferentes culturas y perspectivas. Puede ser un llamado a abrirse a nuevas experiencias y a valorar la riqueza que la diversidad aporta a la vida.