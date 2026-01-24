Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este viernes, 23 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 3921 (Mujer) y las letras son: U G J K.

1° 3921 11° 0210 2° 4855 12° 2218 3° 7978 13° 0525 4° 5758 14° 6835 5° 5326 15° 4137 6° 0722 16° 1920 7° 4254 17° 7330 8° 2103 18° 2194 9° 3505 19° 8478 10° 7730 20° 0899

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este viernes 23 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este viernes 23 de enero. A la cabeza salió el número 8474 - Gente Negra.

1° 8474 11° 4615 2° 1635 12° 3221 3° 3921 13° 5550 4° 4178 14° 1599 5° 1113 15° 6668 6° 9182 16° 0065 7° 8338 17° 4354 8° 6952 18° 0571 9° 4871 19° 9280 10° 4330 20° 5321

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de esparcimiento y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es crucial determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

¿Qué significa soñar con mujer?

Soñar con una mujer puede simbolizar aspectos de la feminidad, la intuición y la creatividad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja la relación que uno tiene con las mujeres en su vida, así como las emociones y sentimientos asociados a ellas.

Además, la mujer en el sueño puede representar una figura materna o una guía espiritual, sugiriendo la necesidad de apoyo emocional o consejo. La interpretación puede variar según el contexto del sueño y las experiencias personales del soñador.

¿Qué significa soñar con gente negra?

Soñar con gente negra puede simbolizar la conexión con aspectos profundos de uno mismo, como la sabiduría, la intuición y la espiritualidad. Este tipo de sueño a menudo invita a la reflexión sobre las emociones y experiencias que se han reprimido o ignorado.

Además, la presencia de personas negras en los sueños puede representar la diversidad y la aceptación de diferentes culturas y perspectivas. Puede ser un llamado a abrirse a nuevas experiencias y a valorar la riqueza que la diversidad aporta a la vida.