El sorteo de la Quiniela vuelve a captar la atención de miles de jugadores en todo el país. Como cada día, las distintas loterías provinciales publican los números ganadores oficiales y actualizados, con premios definidos por la combinación numérica seleccionada y el importe jugado. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este viernes, 20 de marzo de 2026. A la cabeza salió el número 6141 (El Cuchillo) y las letras son: U J P Q. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este viernes 20 de marzo. A la cabeza salió el número 9849 - La Carne. Los sorteos se realizan cinco veces al día: Soñar con El Cuchillo puede simbolizar la necesidad de tomar decisiones difíciles o enfrentar situaciones conflictivas en la vida. Este sueño a menudo refleja la lucha interna entre el deseo de cortar lazos o liberarse de algo que ya no sirve. Además, El Cuchillo puede representar la agresividad o la defensa personal. Puede indicar que el soñador se siente amenazado o que necesita protegerse de influencias externas que le afectan negativamente. Soñar con La Carne puede simbolizar deseos primarios y necesidades básicas. Este tipo de sueño a menudo refleja aspectos de la vida física y emocional, como la salud, la vitalidad y la conexión con el cuerpo. Además, La Carne en los sueños puede representar la sensualidad y la intimidad. Puede indicar una búsqueda de placer o una necesidad de explorar relaciones más profundas y significativas en la vida del soñador.