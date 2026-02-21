Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este viernes, 20 de febrero de 2026. A la cabeza salió el número 9358 (Ahogado) y las letras son: A I Q S. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este viernes 20 de febrero. A la cabeza salió el número 9336 - La Manteca. Soñar con ahogado puede simbolizar sentimientos de angustia o falta de control en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones profundas o situaciones que generan ansiedad, donde la persona se siente abrumada por sus emociones. Además, el ahogado en los sueños puede representar la necesidad de liberarse de cargas emocionales o situaciones tóxicas. Este sueño invita a la reflexión sobre lo que se debe soltar para poder avanzar y encontrar la paz interior. Soñar con La Manteca puede simbolizar la búsqueda de la felicidad y la satisfacción en la vida. Este personaje, conocido por su carisma y alegría, puede representar la necesidad de disfrutar de los momentos simples y encontrar placer en lo cotidiano. Además, el sueño puede reflejar la conexión con la cultura popular y las tradiciones. La Manteca, como figura emblemática, puede invocar recuerdos de la infancia y la importancia de mantener vivas las raíces y la identidad cultural.