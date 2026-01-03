Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este viernes, 2 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 4467 (Mordida) y las letras son: E D G Y.

1° 4467 11° 5730 2° 8790 12° 3703 3° 3850 13° 0291 4° 1460 14° 5202 5° 4906 15° 4288 6° 1696 16° 5429 7° 5836 17° 8546 8° 6839 18° 1963 9° 8331 19° 6362 10° 8692 20° 2241

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este viernes 2 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este viernes 2 de enero. A la cabeza salió el número 3206 - Perro.

1° 3206 11° 4213 2° 6984 12° 5600 3° 8423 13° 4268 4° 4786 14° 2499 5° 4299 15° 6191 6° 6233 16° 3292 7° 6283 17° 7629 8° 4543 18° 7981 9° 2872 19° 1649 10° 0731 20° 8233

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Las personas que quieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

¿Qué significa soñar con mordida?

Soñar con mordida puede simbolizar una sensación de traición o dolor emocional. Este tipo de sueño a menudo refleja miedos internos o conflictos no resueltos en la vida del soñador.

Además, la mordida en un sueño puede representar la necesidad de protegerse de situaciones o personas que percibimos como amenazantes. Es un llamado a prestar atención a nuestras relaciones y a los posibles peligros que nos rodean.

¿Qué significa soñar con perro?

Soñar con un perro puede simbolizar lealtad, amistad y protección. Este tipo de sueño a menudo refleja la relación que tenemos con nuestros amigos o seres queridos, así como nuestra necesidad de compañía y apoyo emocional.

Además, los perros en los sueños pueden representar instintos y emociones. Si el perro en el sueño es amigable, puede indicar confianza en uno mismo, mientras que un perro agresivo puede señalar conflictos internos o miedos que debemos enfrentar.