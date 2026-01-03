En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este viernes, 2 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 4467 (Mordida) y las letras son: E D G Y.

 1°4467 11°5730 
 8790  12°3703
 3°3850  13°0291 
 1460  14°5202 
 4906  15°4288 
 6°1696  16°5429
 5836  17°8546 
 6839  18°1963 
 8331  19°6362 
 10°8692  20°2241 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este viernes 2 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este viernes 2 de enero. A la cabeza salió el número 3206 - Perro.

 1°3206 11°4213 
 6984   12°5600
 3°8423  13°4268 
 4786  14°2499 
 4299  15°6191 
 6°6233  16°3292
 6283  17°7629 
 4543  18°7981 
 2872  19°1649 
 10°0731  20°8233 

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Las personas que quieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

¿Qué significa soñar con mordida?

Soñar con mordida puede simbolizar una sensación de traición o dolor emocional. Este tipo de sueño a menudo refleja miedos internos o conflictos no resueltos en la vida del soñador.

Además, la mordida en un sueño puede representar la necesidad de protegerse de situaciones o personas que percibimos como amenazantes. Es un llamado a prestar atención a nuestras relaciones y a los posibles peligros que nos rodean.

¿Qué significa soñar con perro?

Soñar con un perro puede simbolizar lealtad, amistad y protección. Este tipo de sueño a menudo refleja la relación que tenemos con nuestros amigos o seres queridos, así como nuestra necesidad de compañía y apoyo emocional.

Además, los perros en los sueños pueden representar instintos y emociones. Si el perro en el sueño es amigable, puede indicar confianza en uno mismo, mientras que un perro agresivo puede señalar conflictos internos o miedos que debemos enfrentar.