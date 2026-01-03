En esta noticia
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este viernes, 2 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 4467 (Mordida) y las letras son: E D G Y.
|1°
|4467
|11°
|5730
|2°
|8790
|12°
|3703
|3°
|3850
|13°
|0291
|4°
|1460
|14°
|5202
|5°
|4906
|15°
|4288
|6°
|1696
|16°
|5429
|7°
|5836
|17°
|8546
|8°
|6839
|18°
|1963
|9°
|8331
|19°
|6362
|10°
|8692
|20°
|2241
Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este viernes 2 de enero
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este viernes 2 de enero. A la cabeza salió el número 3206 - Perro.
|1°
|3206
|11°
|4213
|2°
|6984
|12°
|5600
|3°
|8423
|13°
|4268
|4°
|4786
|14°
|2499
|5°
|4299
|15°
|6191
|6°
|6233
|16°
|3292
|7°
|6283
|17°
|7629
|8°
|4543
|18°
|7981
|9°
|2872
|19°
|1649
|10°
|0731
|20°
|8233
Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?
Las personas que quieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.
Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.
¿Qué significa soñar con mordida?
Soñar con mordida puede simbolizar una sensación de traición o dolor emocional. Este tipo de sueño a menudo refleja miedos internos o conflictos no resueltos en la vida del soñador.
Además, la mordida en un sueño puede representar la necesidad de protegerse de situaciones o personas que percibimos como amenazantes. Es un llamado a prestar atención a nuestras relaciones y a los posibles peligros que nos rodean.
¿Qué significa soñar con perro?
Soñar con un perro puede simbolizar lealtad, amistad y protección. Este tipo de sueño a menudo refleja la relación que tenemos con nuestros amigos o seres queridos, así como nuestra necesidad de compañía y apoyo emocional.
Además, los perros en los sueños pueden representar instintos y emociones. Si el perro en el sueño es amigable, puede indicar confianza en uno mismo, mientras que un perro agresivo puede señalar conflictos internos o miedos que debemos enfrentar.