La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este viernes, 13 de marzo de 2026. A la cabeza salió el número 9455 (La Música) y las letras son: E G H Y. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este viernes 13 de marzo. A la cabeza salió el número 3465 - El Cazador. Los apostadores que prefieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento. Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años. Soñar con La Música puede simbolizar la armonía y el equilibrio en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja emociones profundas y la necesidad de expresión personal, sugiriendo que el soñador busca conectar con su creatividad o con sus sentimientos más íntimos. Además, La Música en los sueños puede representar momentos de alegría y celebración. Puede indicar que el soñador está en un período de felicidad o que anhela experiencias placenteras y significativas en su vida cotidiana. Soñar con El Cazador puede simbolizar la búsqueda de objetivos o deseos en la vida. Este sueño a menudo refleja la necesidad de perseguir lo que se anhela, ya sea en el ámbito personal o profesional. Además, El Cazador puede representar la lucha interna entre la ambición y la paciencia. Este sueño invita a reflexionar sobre cómo se abordan los desafíos y si se está dispuesto a arriesgarse para alcanzar metas importantes.