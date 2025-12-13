Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este viernes, 12 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 5817 (Desgracia) y las letras son: O D K W.

1° 5817 11° 9354 2° 5853 12° 6713 3° 6436 13° 4830 4° 8015 14° 1842 5° 0331 15° 6158 6° 0129 16° 9167 7° 2479 17° 1343 8° 0352 18° 9443 9° 2480 19° 2203 10° 2644 20° 5210

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este viernes 12 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este viernes 12 de diciembre. A la cabeza salió el número 1112 - Soldado.

1° 1112 11° 8594 2° 7537 12° 8236 3° 6665 13° 7799 4° 7572 14° 0169 5° 6398 15° 5037 6° 6806 16° 1627 7° 0809 17° 4815 8° 7949 18° 9371 9° 7616 19° 1951 10° 3677 20° 0968

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los participantes.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del modelo de apuestas.

¿Qué significa soñar con desgracia?

Soñar con desgracia puede reflejar miedos o ansiedades internas sobre situaciones difíciles en la vida real. Este tipo de sueño a menudo simboliza la preocupación por la pérdida, el fracaso o la incapacidad de enfrentar desafíos.

Además, puede ser una manifestación de la necesidad de enfrentar y resolver conflictos emocionales. La desgracia en los sueños puede servir como un aviso para prestar atención a aspectos de la vida que requieren cuidado y atención.

¿Qué significa soñar con soldado?

Soñar con un soldado puede simbolizar la necesidad de disciplina y orden en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja la lucha interna entre la autoridad y la libertad personal, sugiriendo que el soñador está enfrentando desafíos que requieren valentía y determinación.

Además, el soldado en los sueños puede representar la protección y la defensa de valores importantes. Puede indicar que el soñador está preparado para enfrentar adversidades y defender lo que considera justo, mostrando una disposición a luchar por sus creencias y seres queridos.