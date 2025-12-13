En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este viernes, 12 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 5817 (Desgracia) y las letras son: O D K W.

 1°5817 11°9354 
 5853  12°6713
 3°6436  13°4830 
 8015  14°1842 
 0331  15°6158 
 6°0129  16°9167
 2479  17°1343 
 0352  18°9443 
 2480  19°2203 
 10°2644  20°5210 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este viernes 12 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este viernes 12 de diciembre. A la cabeza salió el número 1112 - Soldado.

 1°1112 11°8594 
 7537   12°8236
 3°6665  13°7799 
 7572  14°0169 
 6398  15°5037 
 6°6806  16°1627
 0809  17°4815 
 7949  18°9371 
 7616  19°1951 
 10°3677  20°0968 

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los participantes.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del modelo de apuestas.

¿Qué significa soñar con desgracia?

Soñar con desgracia puede reflejar miedos o ansiedades internas sobre situaciones difíciles en la vida real. Este tipo de sueño a menudo simboliza la preocupación por la pérdida, el fracaso o la incapacidad de enfrentar desafíos.

Además, puede ser una manifestación de la necesidad de enfrentar y resolver conflictos emocionales. La desgracia en los sueños puede servir como un aviso para prestar atención a aspectos de la vida que requieren cuidado y atención.

¿Qué significa soñar con soldado?

Soñar con un soldado puede simbolizar la necesidad de disciplina y orden en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja la lucha interna entre la autoridad y la libertad personal, sugiriendo que el soñador está enfrentando desafíos que requieren valentía y determinación.

Además, el soldado en los sueños puede representar la protección y la defensa de valores importantes. Puede indicar que el soñador está preparado para enfrentar adversidades y defender lo que considera justo, mostrando una disposición a luchar por sus creencias y seres queridos.