Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este sábado, 7 de febrero de 2026. A la cabeza salió el número 0434 (La Cabeza) y las letras son: G N R W. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este sábado 7 de febrero. A la cabeza salió el número 0057 - El Jorobado. En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan en base al número de aciertos de los apostadores. Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado. Soñar con La Cabeza puede simbolizar la búsqueda de claridad mental y la necesidad de tomar decisiones importantes en la vida. Este sueño a menudo refleja el estado emocional y la capacidad de enfrentar desafíos, sugiriendo que el soñador está en un proceso de autoconocimiento. Además, La Cabeza en los sueños puede representar la autoridad y el control sobre uno mismo. Puede indicar que el soñador está asumiendo responsabilidades o que necesita prestar atención a sus pensamientos y emociones para lograr un equilibrio en su vida. Soñar con El Jorobado puede simbolizar la carga emocional o los obstáculos que una persona siente en su vida. Este sueño a menudo refleja inseguridades o la sensación de ser diferente, lo que puede llevar a la introspección sobre la propia identidad. Además, El Jorobado puede representar la necesidad de aceptar y abrazar las imperfecciones, tanto en uno mismo como en los demás. Este sueño invita a la reflexión sobre la empatía y la comprensión hacia aquellos que enfrentan dificultades.