Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este sábado, 6 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 7099 (Hermano) y las letras son: A E B K.

 1°7099 11°5738 
 3330  12°4305
 3°7431  13°1566 
 7141  14°1036 
 0657  15°6458 
 6°3312  16°4278
 4537  17°3335 
 4534  18°8332 
 1973  19°6808 
 10°5429  20°8956 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este sábado 6 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este sábado 6 de diciembre. A la cabeza salió el número 1733 - Cristo.

 1°1733 11°1151 
 5736   12°6131
 3°5091  13°9262 
 2388  14°8713 
 1966  15°3752 
 6°6205  16°6202
 5999  17°2220 
 9581  18°5579 
 1906  19°3825 
 10°1345  20°5054 

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan de acuerdo con el número de aciertos de los jugadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado.

¿Qué significa soñar con hermano?

Soñar con un hermano puede simbolizar la conexión emocional y el apoyo que se tiene en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja la relación que se tiene con esa persona, así como los sentimientos de lealtad y camaradería.

Además, soñar con un hermano puede representar aspectos de uno mismo que se relacionan con la infancia, la familia y la identidad. Puede ser un recordatorio de la importancia de la familia y de los lazos que nos unen a nuestros seres queridos.

¿Qué significa soñar con cristo?

Soñar con Cristo puede simbolizar una búsqueda de guía espiritual y un deseo de conexión con lo divino. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar paz interior y respuestas a preguntas existenciales.Además, soñar con Cristo puede representar la esperanza, el perdón y la redención. Puede ser un recordatorio de la importancia de la fe y la compasión en la vida diaria, así como un llamado a vivir de acuerdo con valores más elevados.