Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este sábado, 6 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 7099 (Hermano) y las letras son: A E B K.

1° 7099 11° 5738 2° 3330 12° 4305 3° 7431 13° 1566 4° 7141 14° 1036 5° 0657 15° 6458 6° 3312 16° 4278 7° 4537 17° 3335 8° 4534 18° 8332 9° 1973 19° 6808 10° 5429 20° 8956

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este sábado 6 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este sábado 6 de diciembre. A la cabeza salió el número 1733 - Cristo.

1° 1733 11° 1151 2° 5736 12° 6131 3° 5091 13° 9262 4° 2388 14° 8713 5° 1966 15° 3752 6° 6205 16° 6202 7° 5999 17° 2220 8° 9581 18° 5579 9° 1906 19° 3825 10° 1345 20° 5054

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan de acuerdo con el número de aciertos de los jugadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado.

¿Qué significa soñar con hermano?

Soñar con un hermano puede simbolizar la conexión emocional y el apoyo que se tiene en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja la relación que se tiene con esa persona, así como los sentimientos de lealtad y camaradería.

Además, soñar con un hermano puede representar aspectos de uno mismo que se relacionan con la infancia, la familia y la identidad. Puede ser un recordatorio de la importancia de la familia y de los lazos que nos unen a nuestros seres queridos.

¿Qué significa soñar con cristo?

Soñar con Cristo puede simbolizar una búsqueda de guía espiritual y un deseo de conexión con lo divino. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar paz interior y respuestas a preguntas existenciales.Además, soñar con Cristo puede representar la esperanza, el perdón y la redención. Puede ser un recordatorio de la importancia de la fe y la compasión en la vida diaria, así como un llamado a vivir de acuerdo con valores más elevados.