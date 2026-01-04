Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este sábado, 3 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 2838 (Piedras) y las letras son: G J J X.

1° 2838 11° 1339 2° 4803 12° 2968 3° 1507 13° 2748 4° 8964 14° 7988 5° 9196 15° 0719 6° 8108 16° 3387 7° 2638 17° 3274 8° 3288 18° 7583 9° 2627 19° 1515 10° 1344 20° 2796

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este sábado 3 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este sábado 3 de enero. A la cabeza salió el número 1466 - Lombriz.

1° 1466 11° 6113 2° 7552 12° 7350 3° 1872 13° 7891 4° 5866 14° 1309 5° 1191 15° 2521 6° 4276 16° 4742 7° 0965 17° 0062 8° 1108 18° 0997 9° 0514 19° 4899 10° 4830 20° 7610

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros ubicados en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está formado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con piedras?

Soñar con piedras puede simbolizar obstáculos o dificultades en la vida del soñador. Estas piedras representan cargas emocionales o situaciones que se sienten pesadas y difíciles de superar.

Además, las piedras en los sueños pueden reflejar la necesidad de estabilidad y firmeza. Pueden indicar que el soñador busca una base sólida en su vida o que está enfrentando decisiones importantes que requieren reflexión y fortaleza.

¿Qué significa soñar con lombriz?

Soñar con lombrices puede simbolizar la limpieza emocional y la purificación. Estas criaturas, que a menudo se asocian con la descomposición, pueden representar la necesidad de deshacerse de pensamientos o sentimientos negativos que nos afectan.

Además, las lombrices en los sueños pueden indicar una sensación de vulnerabilidad o inseguridad. Pueden reflejar preocupaciones sobre la salud o el bienestar, sugiriendo que es momento de prestar atención a aspectos de nuestra vida que requieren cuidado y atención.