En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este sábado, 3 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 2838 (Piedras) y las letras son: G J J X.

 1°2838 11°1339 
 4803  12°2968
 3°1507  13°2748 
 8964  14°7988 
 9196  15°0719 
 6°8108  16°3387
 2638  17°3274 
 3288  18°7583 
 2627  19°1515 
 10°1344  20°2796 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este sábado 3 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este sábado 3 de enero. A la cabeza salió el número 1466 - Lombriz.

 1°1466 11°6113 
 7552   12°7350
 3°1872  13°7891 
 5866  14°1309 
 1191  15°2521 
 6°4276  16°4742
 0965  17°0062 
 1108  18°0997 
 0514  19°4899 
 10°4830  20°7610 

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros ubicados en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está formado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con piedras?

Soñar con piedras puede simbolizar obstáculos o dificultades en la vida del soñador. Estas piedras representan cargas emocionales o situaciones que se sienten pesadas y difíciles de superar.

Además, las piedras en los sueños pueden reflejar la necesidad de estabilidad y firmeza. Pueden indicar que el soñador busca una base sólida en su vida o que está enfrentando decisiones importantes que requieren reflexión y fortaleza.

¿Qué significa soñar con lombriz?

Soñar con lombrices puede simbolizar la limpieza emocional y la purificación. Estas criaturas, que a menudo se asocian con la descomposición, pueden representar la necesidad de deshacerse de pensamientos o sentimientos negativos que nos afectan.

Además, las lombrices en los sueños pueden indicar una sensación de vulnerabilidad o inseguridad. Pueden reflejar preocupaciones sobre la salud o el bienestar, sugiriendo que es momento de prestar atención a aspectos de nuestra vida que requieren cuidado y atención.