Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este sábado, 3 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 2838 (Piedras) y las letras son: G J J X.
|1°
|2838
|11°
|1339
|2°
|4803
|12°
|2968
|3°
|1507
|13°
|2748
|4°
|8964
|14°
|7988
|5°
|9196
|15°
|0719
|6°
|8108
|16°
|3387
|7°
|2638
|17°
|3274
|8°
|3288
|18°
|7583
|9°
|2627
|19°
|1515
|10°
|1344
|20°
|2796
Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este sábado 3 de enero
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este sábado 3 de enero. A la cabeza salió el número 1466 - Lombriz.
|1°
|1466
|11°
|6113
|2°
|7552
|12°
|7350
|3°
|1872
|13°
|7891
|4°
|5866
|14°
|1309
|5°
|1191
|15°
|2521
|6°
|4276
|16°
|4742
|7°
|0965
|17°
|0062
|8°
|1108
|18°
|0997
|9°
|0514
|19°
|4899
|10°
|4830
|20°
|7610
¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?
El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros ubicados en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.
Cada centro está formado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.
¿Qué significa soñar con piedras?
Soñar con piedras puede simbolizar obstáculos o dificultades en la vida del soñador. Estas piedras representan cargas emocionales o situaciones que se sienten pesadas y difíciles de superar.
Además, las piedras en los sueños pueden reflejar la necesidad de estabilidad y firmeza. Pueden indicar que el soñador busca una base sólida en su vida o que está enfrentando decisiones importantes que requieren reflexión y fortaleza.
¿Qué significa soñar con lombriz?
Soñar con lombrices puede simbolizar la limpieza emocional y la purificación. Estas criaturas, que a menudo se asocian con la descomposición, pueden representar la necesidad de deshacerse de pensamientos o sentimientos negativos que nos afectan.
Además, las lombrices en los sueños pueden indicar una sensación de vulnerabilidad o inseguridad. Pueden reflejar preocupaciones sobre la salud o el bienestar, sugiriendo que es momento de prestar atención a aspectos de nuestra vida que requieren cuidado y atención.