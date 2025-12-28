Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este sábado, 27 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 4352 (Madre e hijo) y las letras son: D L Q W.

1° 4352 11° 8631 2° 2036 12° 3476 3° 0261 13° 8959 4° 9319 14° 1160 5° 9400 15° 0212 6° 0636 16° 5157 7° 3152 17° 3383 8° 5042 18° 6468 9° 3886 19° 5583 10° 1699 20° 2586

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este sábado 27 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este sábado 27 de diciembre. A la cabeza salió el número 4495 - Anteojos.

1° 4495 11° 2296 2° 5099 12° 7869 3° 5262 13° 0614 4° 9018 14° 0167 5° 0645 15° 7744 6° 4221 16° 8365 7° 6213 17° 8295 8° 7433 18° 6645 9° 4773 19° 2714 10° 8847 20° 7465

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se efectúa en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.

Se hace uso de cuatro bolilleros que van a formar los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad .

que van a formar los distintos números: . Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

¿Qué significa soñar con madre e hijo?

Soñar con madre e hijo puede simbolizar la conexión emocional y el vínculo profundo entre la figura materna y la infancia. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de protección, amor incondicional y la necesidad de cuidar a los seres queridos.

Además, puede representar aspectos de la propia vida del soñador, como la relación con su madre o su papel como progenitor. También puede indicar la búsqueda de apoyo emocional o la necesidad de sanar heridas del pasado relacionadas con la figura materna.

¿Qué significa soñar con anteojos?

Soñar con anteojos puede simbolizar la necesidad de ver las cosas con mayor claridad en la vida. Este sueño sugiere que es momento de reflexionar sobre situaciones que pueden estar nublando tu juicio o percepción.

Además, los anteojos en los sueños pueden representar la búsqueda de conocimiento o una nueva perspectiva. Puede ser un llamado a abrir la mente y estar más receptivo a nuevas ideas y experiencias.