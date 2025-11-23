Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este sábado, 22 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 2224 (Caballo) y las letras son: I O C K.

1° 2224 11° 3777 2° 8193 12° 2070 3° 0200 13° 8432 4° 3039 14° 8067 5° 9361 15° 6826 6° 7214 16° 9407 7° 6073 17° 8059 8° 5675 18° 9931 9° 2086 19° 4908 10° 3589 20° 4716

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este sábado 22 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este sábado 22 de noviembre. A la cabeza salió el número 2399 - Hermano.

1° 2399 11° 3009 2° 9096 12° 7430 3° 9456 13° 1918 4° 2095 14° 5815 5° 9369 15° 1047 6° 1172 16° 3031 7° 6328 17° 3058 8° 1896 18° 7187 9° 3452 19° 3516 10° 4141 20° 2623

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más famoso de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los apostadores.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del sistema de apuestas.

¿Qué significa soñar con caballo?

Soñar con caballos a menudo simboliza la libertad y la fuerza. Este animal representa la energía vital y la capacidad de avanzar en la vida, reflejando el deseo de liberarse de ataduras o limitaciones.

Además, los caballos en los sueños pueden indicar la necesidad de controlar las emociones y los instintos. Dependiendo del contexto del sueño, pueden representar tanto la pasión como la agresividad, sugiriendo un equilibrio entre ambos aspectos.

¿Qué significa soñar con hermano?

Soñar con un hermano puede simbolizar la conexión emocional y el apoyo en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja la relación que se tiene con esa persona, así como los sentimientos de lealtad y camaradería que pueden existir entre hermanos.

Además, soñar con un hermano puede representar aspectos de uno mismo que se relacionan con la infancia o la familia. Puede ser un recordatorio de la importancia de la familia y de los lazos que nos unen, así como de la necesidad de resolver conflictos o fortalecer relaciones familiares.