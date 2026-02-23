Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de concursantes que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del monto destinado a la apuesta. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este sábado, 21 de febrero de 2026. A la cabeza salió el número 9523 (Cocinero) y las letras son: U G P Y. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este sábado 21 de febrero. A la cabeza salió el número 0555 - La Música. Los sorteos se realizan cinco veces al día: Soñar con un cocinero puede simbolizar la creatividad y la capacidad de transformar ideas en realidades. Este sueño a menudo refleja el deseo de nutrir y cuidar de uno mismo y de los demás, así como la importancia de la preparación y la planificación en la vida. Además, un cocinero en sueños puede representar la necesidad de encontrar equilibrio y armonía en las relaciones personales. Puede ser un llamado a prestar atención a cómo se manejan las emociones y a la forma en que se alimentan las conexiones con los demás. Soñar con La Música puede simbolizar la armonía y el equilibrio en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja emociones profundas y la necesidad de expresión personal, sugiriendo que el soñador busca conectar con su creatividad y sentimientos internos. Además, La Música en los sueños puede representar momentos de alegría y celebración. Puede indicar que el soñador está en un período de felicidad o que anhela experiencias placenteras y significativas en su vida cotidiana.