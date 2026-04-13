Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este sábado, 11 de abril de 2026. A la cabeza salió el número 3348 (Muerto que habla) y las letras son: E B J Q. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este sábado 11 de abril. A la cabeza salió el número 4532 - Dinero. Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan de acuerdo con el número de aciertos de los apostantes. Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado. Soñar con un muerto que habla puede simbolizar la necesidad de resolver asuntos pendientes o emociones reprimidas relacionadas con esa persona. Este tipo de sueño a menudo refleja el deseo de obtener respuestas o cerrar ciclos en la vida del soñador. Además, puede interpretarse como un mensaje del subconsciente, sugiriendo que hay lecciones o advertencias que se deben considerar. La comunicación con un muerto en sueños puede ser una forma de conexión espiritual o un llamado a la reflexión sobre la vida y la muerte. Soñar con dinero puede simbolizar el deseo de éxito y prosperidad en la vida real. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la estabilidad financiera o la búsqueda de reconocimiento y valor personal. Además, el dinero en los sueños puede representar poder y control. Puede indicar que el soñador está buscando una mayor influencia en su entorno o que está lidiando con sentimientos de inseguridad en su vida cotidiana.