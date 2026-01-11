En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este sábado, 10 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 8603 (San Cono) y las letras son: A P R S.

 1°8603 11°2790 
 6511  12°3373
 3°2487  13°2754 
 2297  14°0866 
 1631  15°6781 
 6°0167  16°7544
 0088  17°1211 
 9184  18°6829 
 1662  19°2370 
 10°3235  20°4384 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este sábado 10 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este sábado 10 de enero. A la cabeza salió el número 9213 - La Yeta.

 1°9213 11°2350 
 3962   12°2282
 3°3532  13°5068 
 8769  14°1449 
 8306  15°9435 
 6°7900  16°1028
 6457  17°1014 
 9820  18°5602 
 8956  19°3153 
 10°8730  20°4784 

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los participantes.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del sistema de apuestas.

¿Qué significa soñar con san cono?

Soñar con San Cono puede simbolizar la búsqueda de protección y guía espiritual. Este santo es conocido por ayudar a quienes enfrentan dificultades, por lo que su presencia en los sueños puede indicar que se necesita apoyo en momentos de crisis.

Además, el sueño puede reflejar la esperanza de recibir bendiciones o favores en situaciones complicadas. La figura de San Cono en el sueño puede ser un recordatorio de la fe y la confianza en que las cosas mejorarán con el tiempo.

¿Qué significa soñar con la yeta?

Soñar con La Yeta puede simbolizar la búsqueda de la verdad y la autenticidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja la necesidad de enfrentar situaciones difíciles o de deshacerse de las mentiras que rodean a la persona.

Además, La Yeta en los sueños puede representar la lucha interna entre el deseo de ser aceptado y la necesidad de ser fiel a uno mismo. Este tipo de sueño invita a la reflexión sobre las relaciones y las decisiones que se toman en la vida diaria.