La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este miércoles, 4 de marzo de 2026. A la cabeza salió el número 8524 (Caballo) y las letras son: F L Q Y. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este miércoles 4 de marzo. A la cabeza salió el número 4300 - Huevos. En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan conforme al número de aciertos de los apostadores. Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido. Soñar con caballos a menudo simboliza la libertad y la fuerza. Este animal representa la energía vital y la capacidad de avanzar en la vida, reflejando el deseo de liberarse de ataduras o limitaciones. Además, los caballos en los sueños pueden indicar la necesidad de controlar las emociones y los instintos. Dependiendo del contexto del sueño, pueden representar tanto la pasión como la agresividad, sugiriendo un equilibrio entre la razón y el deseo. Soñar con huevos puede simbolizar la fertilidad, la creatividad y el potencial de nuevas ideas. Los huevos representan algo que está en desarrollo y que puede dar lugar a algo valioso en el futuro. Además, este tipo de sueño puede reflejar la vulnerabilidad y la fragilidad de ciertas situaciones en la vida. Los huevos son delicados, lo que puede indicar que hay aspectos de nuestra vida que requieren cuidado y atención especial.