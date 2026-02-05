Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este miércoles, 4 de febrero de 2026. A la cabeza salió el número 2169 (Vicios) y las letras son: B P T V. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este miércoles 4 de febrero. A la cabeza salió el número 4022 - Loco. El juego de azar más famoso de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los jugadores. Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del modelo de apuestas. Soñar con vicios puede reflejar una lucha interna con comportamientos o hábitos que consideras negativos en tu vida. Estos sueños a menudo simbolizan la necesidad de confrontar y superar aspectos de ti mismo que te están limitando o causando malestar. Además, los vicios en los sueños pueden indicar una advertencia sobre la indulgencia excesiva en ciertas áreas, sugiriendo que es momento de reevaluar tus elecciones y buscar un equilibrio más saludable en tu vida diaria. Soñar con Loco puede simbolizar la libertad y la espontaneidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja un deseo de liberarse de las restricciones y normas sociales, permitiendo que la creatividad y la autenticidad fluyan sin miedo al juicio. Además, el Loco en los sueños puede representar nuevos comienzos y oportunidades. Puede indicar que es el momento de arriesgarse y explorar caminos desconocidos, sugiriendo que el soñador está listo para embarcarse en una aventura personal o profesional sin ataduras del pasado.