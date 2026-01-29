Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este miércoles, 28 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 4295 (Anteojos) y las letras son: K T T V.

1° 4295 11° 6212 2° 2775 12° 7318 3° 5644 13° 9328 4° 8568 14° 2339 5° 4645 15° 4832 6° 1162 16° 6499 7° 2208 17° 5732 8° 1129 18° 3745 9° 5489 19° 6039 10° 6576 20° 4732

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este miércoles 28 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este miércoles 28 de enero. A la cabeza salió el número 8152 - Madre e hijo.

1° 8152 11° 5576 2° 5537 12° 3145 3° 4671 13° 4356 4° 5311 14° 4718 5° 1517 15° 9416 6° 2576 16° 2125 7° 1067 17° 2605 8° 9461 18° 3503 9° 2805 19° 7665 10° 6688 20° 3002

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros repartidos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está formado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con anteojos?

Soñar con anteojos puede simbolizar la necesidad de ver las cosas con mayor claridad en la vida. Este sueño sugiere que es momento de reflexionar sobre situaciones que pueden estar nublando tu juicio o percepción.

Además, los anteojos en los sueños pueden representar la búsqueda de conocimiento o la necesidad de enfocarse en aspectos específicos de tu vida. Puede ser un llamado a prestar atención a detalles que has pasado por alto.

¿Qué significa soñar con madre e hijo?

Soñar con madre e hijo puede simbolizar la conexión emocional y el amor incondicional que existe entre ellos. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de protección, cuidado y apoyo en la vida del soñador, así como la importancia de las relaciones familiares.

Además, este sueño puede representar el crecimiento personal y la evolución de la identidad. La madre puede simbolizar la figura de guía y el hijo puede representar nuevas ideas o proyectos que están en desarrollo, sugiriendo un proceso de creación y transformación en la vida del soñador.