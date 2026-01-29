En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este miércoles, 28 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 4295 (Anteojos) y las letras son: K T T V.

 1°4295 11°6212 
 2775  12°7318
 3°5644  13°9328 
 8568  14°2339 
 4645  15°4832 
 6°1162  16°6499
 2208  17°5732 
 1129  18°3745 
 5489  19°6039 
 10°6576  20°4732 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este miércoles 28 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este miércoles 28 de enero. A la cabeza salió el número 8152 - Madre e hijo.

 1°8152 11°5576 
 5537   12°3145
 3°4671  13°4356 
 5311  14°4718 
 1517  15°9416 
 6°2576  16°2125
 1067  17°2605 
 9461  18°3503 
 2805  19°7665 
 10°6688  20°3002 

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros repartidos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está formado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con anteojos?

Soñar con anteojos puede simbolizar la necesidad de ver las cosas con mayor claridad en la vida. Este sueño sugiere que es momento de reflexionar sobre situaciones que pueden estar nublando tu juicio o percepción.

Además, los anteojos en los sueños pueden representar la búsqueda de conocimiento o la necesidad de enfocarse en aspectos específicos de tu vida. Puede ser un llamado a prestar atención a detalles que has pasado por alto.

¿Qué significa soñar con madre e hijo?

Soñar con madre e hijo puede simbolizar la conexión emocional y el amor incondicional que existe entre ellos. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de protección, cuidado y apoyo en la vida del soñador, así como la importancia de las relaciones familiares.

Además, este sueño puede representar el crecimiento personal y la evolución de la identidad. La madre puede simbolizar la figura de guía y el hijo puede representar nuevas ideas o proyectos que están en desarrollo, sugiriendo un proceso de creación y transformación en la vida del soñador.