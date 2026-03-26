El sorteo de la Quiniela vuelve a captar la atención de miles de apostantes en todo el país. Como cada día, las distintas loterías provinciales publican los números ganadores oficiales y actualizados, con premios definidos por la combinación numérica seleccionada y el importe jugado. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este miércoles, 25 de marzo de 2026. A la cabeza salió el número 7888 (El Papa) y las letras son: A O B H. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este miércoles 25 de marzo. A la cabeza salió el número 8861 - Escopeta. Soñar con El Papa puede simbolizar una búsqueda de guía espiritual o una necesidad de conexión con lo divino. Este sueño a menudo refleja la búsqueda de respuestas a preguntas profundas sobre la vida y la moralidad. Además, puede representar la autoridad y el poder en la vida del soñador, sugiriendo que se enfrenta a decisiones importantes que requieren reflexión y sabiduría. La figura del Papa en el sueño puede ser un recordatorio de la importancia de la fe y la compasión en las relaciones personales. Soñar con una escopeta puede simbolizar la necesidad de defensa o protección en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de vulnerabilidad o la necesidad de estar preparado para enfrentar situaciones difíciles. Por otro lado, la escopeta en un sueño también puede representar agresividad o la intención de atacar a alguien o algo en la vida real. Puede ser un indicativo de conflictos internos o externos que requieren atención y resolución.