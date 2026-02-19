La quiniela es el juego más preferido por las personas que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en diversos momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este miércoles, 18 de febrero de 2026. A la cabeza salió el número 1995 (Anteojos) y las letras son: A B H T. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este miércoles 18 de febrero. A la cabeza salió el número 4988 - El Papa. Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo suministra de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para ofrecer contención e información. También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras. Soñar con anteojos puede simbolizar la necesidad de ver las cosas con mayor claridad en la vida. Este sueño sugiere que el soñador está buscando una nueva perspectiva o entendimiento sobre una situación específica. Además, los anteojos en los sueños pueden representar la búsqueda de conocimiento o la revelación de verdades ocultas. Puede ser un llamado a prestar atención a los detalles que se han pasado por alto. Soñar con El Papa puede simbolizar una búsqueda de guía espiritual o una necesidad de conexión con lo divino. Este sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar respuestas a preguntas profundas sobre la vida y la fe. Además, El Papa en un sueño puede representar autoridad, moralidad y la búsqueda de un propósito más elevado. Puede ser un llamado a reflexionar sobre las propias creencias y valores, así como a considerar el impacto de nuestras acciones en los demás.