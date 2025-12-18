En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este miércoles, 17 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 5526 (La Misa) y las letras son: H M Q V.

 1°5526 11°0427 
 7439  12°1275
 3°9120  13°8550 
 9414  14°8985 
 4566  15°9168 
 6°0276  16°4312
 4791  17°3694 
 7018  18°2088 
 6469  19°5801 
 10°3145  20°5853 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este miércoles 17 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este miércoles 17 de diciembre. A la cabeza salió el número 0420 - La Fiesta.

 1°0420 11°2265 
 0441   12°1070
 3°6382  13°7717 
 9108  14°8863 
 7333  15°2338 
 6°1770  16°0118
 5902  17°6627 
 8646  18°9731 
 7625  19°4732 
 10°0293  20°5047 

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros repartidos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está equipado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con la misa?

Soñar con La Misa puede simbolizar una búsqueda de paz interior y conexión espiritual. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de reconciliación o la búsqueda de respuestas a preguntas existenciales.

Además, puede representar un deseo de comunidad y pertenencia, sugiriendo que el soñador anhela un sentido de unidad con los demás. La Misa, como ritual, también puede indicar la importancia de la fe y la tradición en la vida del soñador.

¿Qué significa soñar con la fiesta?

Soñar con La Fiesta puede simbolizar la celebración de logros y momentos felices en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja un deseo de disfrutar y compartir con amigos y seres queridos, así como la necesidad de liberarse del estrés diario.

Además, La Fiesta en los sueños puede representar la búsqueda de nuevas experiencias y la apertura a la diversión. Puede ser un indicativo de que el soñador está en un momento de su vida donde busca conectar con su lado más alegre y despreocupado.