Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este miércoles, 17 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 5526 (La Misa) y las letras son: H M Q V.

1° 5526 11° 0427 2° 7439 12° 1275 3° 9120 13° 8550 4° 9414 14° 8985 5° 4566 15° 9168 6° 0276 16° 4312 7° 4791 17° 3694 8° 7018 18° 2088 9° 6469 19° 5801 10° 3145 20° 5853

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este miércoles 17 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este miércoles 17 de diciembre. A la cabeza salió el número 0420 - La Fiesta.

1° 0420 11° 2265 2° 0441 12° 1070 3° 6382 13° 7717 4° 9108 14° 8863 5° 7333 15° 2338 6° 1770 16° 0118 7° 5902 17° 6627 8° 8646 18° 9731 9° 7625 19° 4732 10° 0293 20° 5047

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros repartidos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está equipado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con la misa?

Soñar con La Misa puede simbolizar una búsqueda de paz interior y conexión espiritual. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de reconciliación o la búsqueda de respuestas a preguntas existenciales.

Además, puede representar un deseo de comunidad y pertenencia, sugiriendo que el soñador anhela un sentido de unidad con los demás. La Misa, como ritual, también puede indicar la importancia de la fe y la tradición en la vida del soñador.

¿Qué significa soñar con la fiesta?

Soñar con La Fiesta puede simbolizar la celebración de logros y momentos felices en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja un deseo de disfrutar y compartir con amigos y seres queridos, así como la necesidad de liberarse del estrés diario.

Además, La Fiesta en los sueños puede representar la búsqueda de nuevas experiencias y la apertura a la diversión. Puede ser un indicativo de que el soñador está en un momento de su vida donde busca conectar con su lado más alegre y despreocupado.