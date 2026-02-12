Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este miércoles, 11 de febrero de 2026. A la cabeza salió el número 6452 (Madre e hijo) y las letras son: C D R W. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este miércoles 11 de febrero. A la cabeza salió el número 7084 - La Iglesia. El juego debería ser una modo de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es crucial crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional. Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego. Soñar con madre e hijo puede simbolizar la conexión emocional y el amor incondicional que existe entre ellos. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de protección, cuidado y apoyo en la vida del soñador. Además, puede representar aspectos de la propia infancia o la relación con la figura materna. También puede indicar un deseo de nutrir y cuidar a otros, o la búsqueda de un equilibrio entre la independencia y la dependencia emocional. Soñar con La Iglesia puede simbolizar la búsqueda de guía espiritual o un deseo de conexión con lo divino. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar respuestas a preguntas profundas sobre la vida y la fe. Además, La Iglesia en los sueños puede representar un sentido de comunidad y pertenencia. Puede indicar que el soñador está buscando apoyo emocional o un lugar donde sentirse aceptado y comprendido.