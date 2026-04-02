Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de participantes que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del valor destinado a la apuesta. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este miércoles, 1 de abril de 2026. A la cabeza salió el número 0266 (Lombriz) y las letras son: F K P P. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este miércoles 1 de abril. A la cabeza salió el número 6013 - La Yeta. Quienes que quieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento. Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años. Soñar con lombrices puede simbolizar la limpieza emocional y la purificación. Estas criaturas a menudo representan aspectos ocultos de nuestra vida que necesitan ser abordados, como miedos o preocupaciones que nos afectan en el día a día. Además, las lombrices en los sueños pueden indicar una transformación personal. Pueden sugerir que es momento de dejar atrás viejas costumbres o relaciones tóxicas para dar paso a un nuevo crecimiento y desarrollo en nuestra vida. Soñar con La Yeta puede simbolizar la presencia de obstáculos o dificultades en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la falta de apoyo o la traición de personas cercanas. Además, La Yeta en los sueños puede representar la necesidad de superar miedos y enfrentar situaciones adversas. Es un llamado a la resiliencia y a encontrar la fuerza interna para seguir adelante a pesar de las adversidades.