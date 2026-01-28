En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este martes, 27 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 7812 (Soldado) y las letras son: I U K R.

 1°7812 11°9929 
 5708  12°6672
 3°3469  13°4025 
 0422  14°5791 
 6776  15°4991 
 6°1082  16°2024
 6800  17°7147 
 7642  18°2415 
 4078  19°7133 
 10°2472  20°5781 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este martes 27 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este martes 27 de enero. A la cabeza salió el número 9002 - Niño.

 1°9002 11°1102 
 5522   12°4614
 3°8304  13°7875 
 0556  14°4138 
 1812  15°6461 
 6°7582  16°9818
 4945  17°2805 
 7038  18°5983 
 8362  19°9604 
 10°9956  20°2847 

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros dispersos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está formado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con soldado?

Soñar con un soldado puede simbolizar la necesidad de disciplina y orden en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja la lucha interna entre la autoridad y la libertad personal, sugiriendo que se deben tomar decisiones firmes para avanzar.

Además, un soldado en sueños puede representar la protección y la defensa de valores importantes. Puede indicar que el soñador está enfrentando desafíos y necesita adoptar una actitud valiente y decidida para superar obstáculos.

¿Qué significa soñar con niño?

Soñar con un niño puede simbolizar la inocencia, la pureza y el deseo de volver a un estado de simplicidad en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja aspectos de nuestra infancia o la necesidad de cuidar y proteger algo valioso en nuestra vida.

Además, un niño en un sueño puede representar nuevas oportunidades, creatividad y el inicio de un nuevo proyecto. Puede ser un recordatorio de la importancia de mantener una mentalidad abierta y receptiva ante los cambios y desafíos que se presentan.