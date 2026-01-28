Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este martes, 27 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 7812 (Soldado) y las letras son: I U K R.

1° 7812 11° 9929 2° 5708 12° 6672 3° 3469 13° 4025 4° 0422 14° 5791 5° 6776 15° 4991 6° 1082 16° 2024 7° 6800 17° 7147 8° 7642 18° 2415 9° 4078 19° 7133 10° 2472 20° 5781

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este martes 27 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este martes 27 de enero. A la cabeza salió el número 9002 - Niño.

1° 9002 11° 1102 2° 5522 12° 4614 3° 8304 13° 7875 4° 0556 14° 4138 5° 1812 15° 6461 6° 7582 16° 9818 7° 4945 17° 2805 8° 7038 18° 5983 9° 8362 19° 9604 10° 9956 20° 2847

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros dispersos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está formado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con soldado?

Soñar con un soldado puede simbolizar la necesidad de disciplina y orden en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja la lucha interna entre la autoridad y la libertad personal, sugiriendo que se deben tomar decisiones firmes para avanzar.

Además, un soldado en sueños puede representar la protección y la defensa de valores importantes. Puede indicar que el soñador está enfrentando desafíos y necesita adoptar una actitud valiente y decidida para superar obstáculos.

¿Qué significa soñar con niño?

Soñar con un niño puede simbolizar la inocencia, la pureza y el deseo de volver a un estado de simplicidad en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja aspectos de nuestra infancia o la necesidad de cuidar y proteger algo valioso en nuestra vida.

Además, un niño en un sueño puede representar nuevas oportunidades, creatividad y el inicio de un nuevo proyecto. Puede ser un recordatorio de la importancia de mantener una mentalidad abierta y receptiva ante los cambios y desafíos que se presentan.