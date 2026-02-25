La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este martes, 24 de febrero de 2026. A la cabeza salió el número 2891 (Excusado) y las letras son: O U J P. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este martes 24 de febrero. A la cabeza salió el número 2825 - Gallina. En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan en base al número de aciertos de los apostadores. Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido. Soñar con un excusado puede simbolizar la necesidad de liberar emociones o pensamientos reprimidos. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de deshacerse de lo que ya no sirve en la vida del soñador, como preocupaciones o relaciones tóxicas. Además, el excusado en los sueños puede representar la limpieza y la purificación. Puede indicar que el soñador está en un proceso de transformación personal, donde se busca dejar atrás viejas costumbres y adoptar nuevas actitudes más saludables. Soñar con gallinas puede simbolizar la fertilidad y la abundancia. Este tipo de sueño a menudo refleja el deseo de cuidar y proteger lo que se considera valioso en la vida, como la familia o los proyectos personales. Además, las gallinas en los sueños pueden representar la necesidad de ser más sociable o de conectarse con los demás. Pueden indicar que es momento de salir de la zona de confort y abrirse a nuevas experiencias y relaciones.