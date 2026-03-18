La quiniela es uno de los juegos de azar más típicos y elegidos en Argentina, dirigido por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan diversos sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este martes, 17 de marzo de 2026. A la cabeza salió el número 9425 (Gallina) y las letras son: L L R V. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este martes 17 de marzo. A la cabeza salió el número 4071 - Excremento. En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan de acuerdo con el número de aciertos de los apostadores. Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido. Soñar con gallinas puede simbolizar la fertilidad y la abundancia. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de cuidar y proteger lo que se tiene, así como la importancia de la familia y el hogar. Además, las gallinas en los sueños pueden representar la simplicidad y la humildad. Pueden indicar que es momento de valorar las cosas pequeñas de la vida y de ser más agradecido por lo que se posee. Soñar con excremento puede simbolizar la liberación de emociones negativas o situaciones indeseadas en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo sugiere que es momento de dejar atrás lo que ya no sirve y hacer espacio para nuevas oportunidades. Además, el excremento en los sueños puede representar la necesidad de purificación o limpieza emocional. Puede ser una señal de que el soñador debe enfrentar y resolver problemas que le están causando malestar o ansiedad.