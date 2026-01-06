Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este lunes, 5 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 8633 (Cristo) y las letras son: O L Q S.

1° 8633 11° 3310 2° 6206 12° 5709 3° 7641 13° 4897 4° 8758 14° 4556 5° 2406 15° 2934 6° 3498 16° 4754 7° 5090 17° 8697 8° 1760 18° 7402 9° 2054 19° 6601 10° 9768 20° 7284

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este lunes 5 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este lunes 5 de enero. A la cabeza salió el número 0005 - Gato.

1° 0005 11° 3706 2° 7940 12° 4181 3° 6103 13° 7662 4° 0399 14° 1251 5° 8267 15° 3599 6° 0472 16° 8344 7° 5400 17° 9781 8° 4017 18° 7087 9° 6191 19° 6124 10° 3733 20° 0966

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros repartidos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está equipado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con cristo?

Soñar con Cristo puede simbolizar una búsqueda de guía espiritual y un deseo de conexión con lo divino. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar paz interior y respuestas a preguntas existenciales.

Además, soñar con Cristo puede representar la esperanza, el perdón y la redención. Puede ser un recordatorio de la importancia de la fe y la compasión en la vida diaria, así como un llamado a vivir de acuerdo con valores más elevados.

¿Qué significa soñar con gato?

Soñar con un gato puede simbolizar la independencia y la intuición. Los gatos son animales que suelen representar la capacidad de adaptarse a diferentes situaciones y la conexión con el mundo espiritual.

Además, este sueño puede reflejar aspectos de la personalidad del soñador, como la curiosidad y la creatividad. También puede indicar la necesidad de cuidar de uno mismo y de establecer límites en las relaciones personales.