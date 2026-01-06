En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este lunes, 5 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 8633 (Cristo) y las letras son: O L Q S.

 1°8633 11°3310 
 6206  12°5709
 3°7641  13°4897 
 8758  14°4556 
 2406  15°2934 
 6°3498  16°4754
 5090  17°8697 
 1760  18°7402 
 2054  19°6601 
 10°9768  20°7284 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este lunes 5 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este lunes 5 de enero. A la cabeza salió el número 0005 - Gato.

 1°0005 11°3706 
 7940   12°4181
 3°6103  13°7662 
 0399  14°1251 
 8267  15°3599 
 6°0472  16°8344
 5400  17°9781 
 4017  18°7087 
 6191  19°6124 
 10°3733  20°0966 

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros repartidos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está equipado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con cristo?

Soñar con Cristo puede simbolizar una búsqueda de guía espiritual y un deseo de conexión con lo divino. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar paz interior y respuestas a preguntas existenciales.

Además, soñar con Cristo puede representar la esperanza, el perdón y la redención. Puede ser un recordatorio de la importancia de la fe y la compasión en la vida diaria, así como un llamado a vivir de acuerdo con valores más elevados.

¿Qué significa soñar con gato?

Soñar con un gato puede simbolizar la independencia y la intuición. Los gatos son animales que suelen representar la capacidad de adaptarse a diferentes situaciones y la conexión con el mundo espiritual.

Además, este sueño puede reflejar aspectos de la personalidad del soñador, como la curiosidad y la creatividad. También puede indicar la necesidad de cuidar de uno mismo y de establecer límites en las relaciones personales.