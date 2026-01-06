En esta noticia
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este lunes, 5 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 8633 (Cristo) y las letras son: O L Q S.
|1°
|8633
|11°
|3310
|2°
|6206
|12°
|5709
|3°
|7641
|13°
|4897
|4°
|8758
|14°
|4556
|5°
|2406
|15°
|2934
|6°
|3498
|16°
|4754
|7°
|5090
|17°
|8697
|8°
|1760
|18°
|7402
|9°
|2054
|19°
|6601
|10°
|9768
|20°
|7284
Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este lunes 5 de enero
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este lunes 5 de enero. A la cabeza salió el número 0005 - Gato.
|1°
|0005
|11°
|3706
|2°
|7940
|12°
|4181
|3°
|6103
|13°
|7662
|4°
|0399
|14°
|1251
|5°
|8267
|15°
|3599
|6°
|0472
|16°
|8344
|7°
|5400
|17°
|9781
|8°
|4017
|18°
|7087
|9°
|6191
|19°
|6124
|10°
|3733
|20°
|0966
¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?
El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros repartidos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.
Cada centro está equipado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.
¿Qué significa soñar con cristo?
Soñar con Cristo puede simbolizar una búsqueda de guía espiritual y un deseo de conexión con lo divino. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar paz interior y respuestas a preguntas existenciales.
Además, soñar con Cristo puede representar la esperanza, el perdón y la redención. Puede ser un recordatorio de la importancia de la fe y la compasión en la vida diaria, así como un llamado a vivir de acuerdo con valores más elevados.
¿Qué significa soñar con gato?
Soñar con un gato puede simbolizar la independencia y la intuición. Los gatos son animales que suelen representar la capacidad de adaptarse a diferentes situaciones y la conexión con el mundo espiritual.
Además, este sueño puede reflejar aspectos de la personalidad del soñador, como la curiosidad y la creatividad. También puede indicar la necesidad de cuidar de uno mismo y de establecer límites en las relaciones personales.