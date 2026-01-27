Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este lunes, 26 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 2358 (Ahogado) y las letras son: G H J K.

1° 2358 11° 7761 2° 7593 12° 5312 3° 1098 13° 2405 4° 4249 14° 7637 5° 3259 15° 0680 6° 3501 16° 3720 7° 4646 17° 7493 8° 9529 18° 2830 9° 9800 19° 2395 10° 7349 20° 2233

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este lunes 26 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este lunes 26 de enero. A la cabeza salió el número 7345 - El Vino.

1° 7345 11° 4390 2° 8667 12° 4293 3° 6403 13° 0029 4° 4550 14° 7291 5° 5533 15° 3506 6° 2849 16° 4055 7° 6763 17° 4545 8° 2226 18° 6878 9° 4592 19° 3702 10° 5012 20° 7198

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los apostadores que quieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

¿Qué significa soñar con ahogado?

Soñar con ahogado puede simbolizar sentimientos de angustia o falta de control en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones profundas o situaciones que generan ansiedad, donde la persona se siente abrumada por sus emociones.

Además, el ahogado en los sueños puede representar la necesidad de liberar emociones reprimidas. Puede ser un llamado a enfrentar miedos o problemas que se han estado ignorando, sugiriendo que es momento de buscar ayuda o tomar acción para resolver conflictos internos.

¿Qué significa soñar con el vino?

Soñar con el vino puede simbolizar la celebración, la alegría y la abundancia en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja momentos de felicidad y la necesidad de disfrutar de los placeres de la vida, así como de compartir con amigos y seres queridos.

Por otro lado, el vino también puede representar la indulgencia y el deseo de escapar de la realidad. Si en el sueño el vino está asociado con excesos, puede ser una advertencia sobre la necesidad de moderación y el cuidado de las relaciones personales.