Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este lunes, 26 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 2358 (Ahogado) y las letras son: G H J K.

 1°2358 11°7761 
 7593  12°5312
 3°1098  13°2405 
 4249  14°7637 
 3259  15°0680 
 6°3501  16°3720
 4646  17°7493 
 9529  18°2830 
 9800  19°2395 
 10°7349  20°2233 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este lunes 26 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este lunes 26 de enero. A la cabeza salió el número 7345 - El Vino.

 1°7345 11°4390 
 8667   12°4293
 3°6403  13°0029 
 4550  14°7291 
 5533  15°3506 
 6°2849  16°4055
 6763  17°4545 
 2226  18°6878 
 4592  19°3702 
 10°5012  20°7198 

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los apostadores que quieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

¿Qué significa soñar con ahogado?

Soñar con ahogado puede simbolizar sentimientos de angustia o falta de control en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones profundas o situaciones que generan ansiedad, donde la persona se siente abrumada por sus emociones.

Además, el ahogado en los sueños puede representar la necesidad de liberar emociones reprimidas. Puede ser un llamado a enfrentar miedos o problemas que se han estado ignorando, sugiriendo que es momento de buscar ayuda o tomar acción para resolver conflictos internos.

¿Qué significa soñar con el vino?

Soñar con el vino puede simbolizar la celebración, la alegría y la abundancia en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja momentos de felicidad y la necesidad de disfrutar de los placeres de la vida, así como de compartir con amigos y seres queridos.

Por otro lado, el vino también puede representar la indulgencia y el deseo de escapar de la realidad. Si en el sueño el vino está asociado con excesos, puede ser una advertencia sobre la necesidad de moderación y el cuidado de las relaciones personales.