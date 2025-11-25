En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este lunes, 24 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 0493 (Enamorado) y las letras son: I I D X.

 1°0493 11°4129 
 5725  12°4077
 3°4438  13°0643 
 4280  14°7905 
 7809  15°1746 
 6°7153  16°2467
 2824  17°7762 
 2144  18°7649 
 1644  19°2540 
 10°0531  20°7219 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este lunes 24 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este lunes 24 de noviembre. A la cabeza salió el número 9406 - Perro.

 1°9406 11°6286 
 9862   12°9315
 3°3018  13°7858 
 7039  14°8515 
 2199  15°6481 
 6°7803  16°8002
 0422  17°1663 
 1649  18°0287 
 6578  19°9054 
 10°5290  20°3009 

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más famoso de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los apostadores.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del modelo de apuestas.

¿Qué significa soñar con enamorado?

Soñar con un enamorado puede simbolizar el deseo de amor y conexión emocional en la vida real. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos profundos hacia alguien o la búsqueda de una relación significativa. Además, puede representar aspectos de uno mismo que se desean explorar o integrar, como la pasión y la intimidad. En este sentido, el sueño puede ser una invitación a abrirse a nuevas experiencias amorosas o a reflexionar sobre las relaciones actuales.

¿Qué significa soñar con perro?

Soñar con un perro puede simbolizar lealtad, amistad y protección. Este tipo de sueño a menudo refleja la relación que tienes con tus amigos o seres queridos, así como tu deseo de ser fiel y confiable en tus relaciones.

Además, los perros en los sueños pueden representar instintos y emociones. Si el perro en el sueño es amigable, puede indicar que estás en sintonía con tus sentimientos, mientras que un perro agresivo puede señalar conflictos internos o miedos que necesitas enfrentar.