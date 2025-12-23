Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este lunes, 22 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 4166 (Lombriz) y las letras son: E I D T.

1° 4166 11° 3994 2° 4452 12° 1801 3° 8508 13° 4580 4° 6781 14° 1882 5° 4755 15° 7237 6° 4146 16° 6475 7° 2837 17° 1306 8° 5191 18° 9054 9° 0260 19° 1918 10° 2788 20° 0526

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este lunes 22 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este lunes 22 de diciembre. A la cabeza salió el número 1733 - Cristo.

1° 1733 11° 6002 2° 8394 12° 5375 3° 8892 13° 0262 4° 3775 14° 8045 5° 9663 15° 9477 6° 5001 16° 1396 7° 6720 17° 0774 8° 8700 18° 8280 9° 0923 19° 8555 10° 1071 20° 1681

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los jugadores que quieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

¿Qué significa soñar con lombriz?

Soñar con lombrices puede simbolizar la limpieza emocional y la purificación. Estas criaturas, que a menudo se asocian con la descomposición, pueden representar la necesidad de deshacerse de pensamientos o sentimientos negativos que nos afectan.

Además, las lombrices en los sueños pueden indicar una sensación de vulnerabilidad o inseguridad. Pueden reflejar preocupaciones sobre la salud o el bienestar, sugiriendo que es momento de prestar atención a aspectos de nuestra vida que requieren cuidado y atención.

¿Qué significa soñar con cristo?

Soñar con Cristo puede simbolizar una búsqueda de guía espiritual y un deseo de conexión con lo divino. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar paz interior y respuestas a preguntas existenciales.

Además, soñar con Cristo puede representar la esperanza, el perdón y la redención. Puede ser un recordatorio de la importancia de la fe y la compasión en la vida diaria, así como un llamado a vivir de acuerdo con valores más elevados.