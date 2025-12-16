Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este lunes, 15 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 3568 (Sobrinos) y las letras son: E D F L.

1° 3568 11° 0262 2° 8927 12° 4033 3° 1107 13° 6158 4° 3082 14° 6654 5° 7863 15° 2616 6° 2351 16° 9035 7° 7827 17° 6404 8° 9210 18° 2081 9° 3869 19° 1512 10° 0981 20° 0084

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este lunes 15 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este lunes 15 de diciembre. A la cabeza salió el número 4442 - Zapatillas.

1° 4442 11° 1371 2° 1039 12° 9914 3° 8780 13° 8409 4° 7793 14° 9498 5° 3687 15° 3702 6° 8270 16° 7870 7° 5427 17° 6875 8° 5165 18° 6740 9° 2421 19° 9962 10° 1183 20° 2762

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan de acuerdo con el número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado.

¿Qué significa soñar con sobrinos?

Soñar con sobrinos puede simbolizar la conexión familiar y la importancia de las relaciones cercanas. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de protección, amor y el deseo de cuidar a los seres queridos en la vida real.

Además, los sobrinos en los sueños pueden representar aspectos de la infancia o la inocencia que se desean recuperar. También pueden indicar la necesidad de jugar, divertirse y disfrutar de momentos ligeros en medio de las responsabilidades diarias.

¿Qué significa soñar con zapatillas?

Soñar con zapatillas puede simbolizar el camino que estamos tomando en la vida. Estas representan la dirección y las decisiones que hacemos, así como nuestra disposición para avanzar hacia nuevas experiencias.

Además, las zapatillas en los sueños pueden reflejar nuestra comodidad y seguridad en el entorno actual. Pueden indicar la necesidad de adaptarse a nuevas situaciones o la búsqueda de un lugar donde nos sintamos a gusto.