La quiniela es uno de los juegos de azar más habituales y elegidos en Argentina, supervisado por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan diversos sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este jueves, 9 de abril de 2026. A la cabeza salió el número 9207 (Revolver) y las letras son: O J L V. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este jueves 9 de abril. A la cabeza salió el número 4062 - Inundación. Los sorteos se realizan cinco veces al día: Soñar con un revólver puede simbolizar la necesidad de defensa o protección en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de vulnerabilidad o la sensación de estar amenazado por situaciones externas. Además, el revólver en los sueños puede representar conflictos internos o decisiones difíciles que deben tomarse. Puede ser un llamado a enfrentar miedos o a tomar el control de una situación que ha estado causando ansiedad. Soñar con inundación puede simbolizar una sobrecarga emocional o situaciones que escapan de nuestro control. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de ansiedad, estrés o la necesidad de liberar emociones reprimidas. Además, la inundación en un sueño puede representar cambios significativos en la vida del soñador. Puede ser una señal de transformación, indicando que es momento de dejar atrás lo viejo y dar paso a nuevas oportunidades.