Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este jueves, 8 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 1835 (Pajarito) y las letras son: H X X Z.

 1°1835 11°3209 
 3917  12°0171
 3°1630  13°5432 
 3317  14°1387 
 1260  15°0730 
 6°0320  16°4370
 8909  17°1101 
 6057  18°8430 
 0416  19°6652 
 10°0156  20°2286 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este jueves 8 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este jueves 8 de enero. A la cabeza salió el número 3738 - Piedras.

 1°3738 11°3403 
 3915   12°1898
 3°7590  13°1388 
 9827  14°8865 
 5287  15°5854 
 6°4881  16°3621
 1463  17°8467 
 8520  18°9861 
 1148  19°1792 
 10°4522  20°8578 

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan de acuerdo con el número de aciertos de los apostadores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado. 

¿Qué significa soñar con pajarito?

Soñar con un pajarito puede simbolizar libertad y alegría. Este sueño a menudo refleja un deseo de escapar de las limitaciones y encontrar un espacio donde uno se sienta libre y feliz. La imagen del pajarito volando puede representar aspiraciones y sueños que están en proceso de realización.

Además, los pajaritos en los sueños pueden estar relacionados con la comunicación y la expresión personal. Pueden indicar que es momento de compartir tus pensamientos y sentimientos, o que recibirás buenas noticias. En general, soñar con pajaritos invita a reflexionar sobre la conexión con uno mismo y con los demás.

¿Qué significa soñar con piedras?

Soñar con piedras puede simbolizar obstáculos o dificultades en la vida del soñador. Estas piedras representan cargas emocionales o situaciones que se sienten pesadas y difíciles de superar.

Además, las piedras en los sueños pueden reflejar la necesidad de estabilidad y firmeza. Pueden indicar que el soñador busca una base sólida en su vida o que está enfrentando decisiones importantes que requieren reflexión y determinación.