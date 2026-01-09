Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este jueves, 8 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 1835 (Pajarito) y las letras son: H X X Z.

1° 1835 11° 3209 2° 3917 12° 0171 3° 1630 13° 5432 4° 3317 14° 1387 5° 1260 15° 0730 6° 0320 16° 4370 7° 8909 17° 1101 8° 6057 18° 8430 9° 0416 19° 6652 10° 0156 20° 2286

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este jueves 8 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este jueves 8 de enero. A la cabeza salió el número 3738 - Piedras.

1° 3738 11° 3403 2° 3915 12° 1898 3° 7590 13° 1388 4° 9827 14° 8865 5° 5287 15° 5854 6° 4881 16° 3621 7° 1463 17° 8467 8° 8520 18° 9861 9° 1148 19° 1792 10° 4522 20° 8578

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan de acuerdo con el número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado.

¿Qué significa soñar con pajarito?

Soñar con un pajarito puede simbolizar libertad y alegría. Este sueño a menudo refleja un deseo de escapar de las limitaciones y encontrar un espacio donde uno se sienta libre y feliz. La imagen del pajarito volando puede representar aspiraciones y sueños que están en proceso de realización.

Además, los pajaritos en los sueños pueden estar relacionados con la comunicación y la expresión personal. Pueden indicar que es momento de compartir tus pensamientos y sentimientos, o que recibirás buenas noticias. En general, soñar con pajaritos invita a reflexionar sobre la conexión con uno mismo y con los demás.

¿Qué significa soñar con piedras?

Soñar con piedras puede simbolizar obstáculos o dificultades en la vida del soñador. Estas piedras representan cargas emocionales o situaciones que se sienten pesadas y difíciles de superar.

Además, las piedras en los sueños pueden reflejar la necesidad de estabilidad y firmeza. Pueden indicar que el soñador busca una base sólida en su vida o que está enfrentando decisiones importantes que requieren reflexión y determinación.