Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este jueves, 4 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 0628 (El Cerro) y las letras son: B Q R T.

 1°0628 11°9377 
 2822  12°2469
 3°9748  13°4389 
 0933  14°3955 
 5462  15°4720 
 6°2532  16°8125
 1636  17°4025 
 1641  18°0746 
 4473  19°5201 
 10°9422  20°3036 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este jueves 4 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este jueves 4 de diciembre. A la cabeza salió el número 1702 - Niño.

 1°1702 11°3641 
 3567   12°7580
 3°7502  13°3976 
 7556  14°9200 
 6652  15°0007 
 6°1235  16°1729
 9418  17°0864 
 3204  18°9872 
 5599  19°7803 
 10°8279  20°7816 

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros ubicados en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está equipado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con el cerro?

Soñar con El Cerro puede simbolizar la búsqueda de metas y aspiraciones en la vida. Este sueño a menudo refleja el deseo de alcanzar nuevas alturas y superar obstáculos personales.

Además, El Cerro puede representar un viaje emocional o espiritual. Puede indicar que el soñador está en un proceso de autodescubrimiento y crecimiento personal, enfrentando desafíos que lo llevarán a una mayor comprensión de sí mismo.

¿Qué significa soñar con niño?

Soñar con un niño puede simbolizar la inocencia, la pureza y la creatividad. Este tipo de sueño a menudo refleja un deseo de volver a tiempos más simples o de reconectar con aspectos olvidados de uno mismo.

Además, un niño en un sueño puede representar nuevas oportunidades o el inicio de un proyecto. Puede ser un recordatorio de la importancia de cuidar y nutrir esos aspectos en nuestra vida.