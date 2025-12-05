Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este jueves, 4 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 0628 (El Cerro) y las letras son: B Q R T.

1° 0628 11° 9377 2° 2822 12° 2469 3° 9748 13° 4389 4° 0933 14° 3955 5° 5462 15° 4720 6° 2532 16° 8125 7° 1636 17° 4025 8° 1641 18° 0746 9° 4473 19° 5201 10° 9422 20° 3036

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este jueves 4 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este jueves 4 de diciembre. A la cabeza salió el número 1702 - Niño.

1° 1702 11° 3641 2° 3567 12° 7580 3° 7502 13° 3976 4° 7556 14° 9200 5° 6652 15° 0007 6° 1235 16° 1729 7° 9418 17° 0864 8° 3204 18° 9872 9° 5599 19° 7803 10° 8279 20° 7816

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros ubicados en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está equipado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con el cerro?

Soñar con El Cerro puede simbolizar la búsqueda de metas y aspiraciones en la vida. Este sueño a menudo refleja el deseo de alcanzar nuevas alturas y superar obstáculos personales.

Además, El Cerro puede representar un viaje emocional o espiritual. Puede indicar que el soñador está en un proceso de autodescubrimiento y crecimiento personal, enfrentando desafíos que lo llevarán a una mayor comprensión de sí mismo.

¿Qué significa soñar con niño?

Soñar con un niño puede simbolizar la inocencia, la pureza y la creatividad. Este tipo de sueño a menudo refleja un deseo de volver a tiempos más simples o de reconectar con aspectos olvidados de uno mismo.

Además, un niño en un sueño puede representar nuevas oportunidades o el inicio de un proyecto. Puede ser un recordatorio de la importancia de cuidar y nutrir esos aspectos en nuestra vida.