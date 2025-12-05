En esta noticia
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este jueves, 4 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 0628 (El Cerro) y las letras son: B Q R T.
|1°
|0628
|11°
|9377
|2°
|2822
|12°
|2469
|3°
|9748
|13°
|4389
|4°
|0933
|14°
|3955
|5°
|5462
|15°
|4720
|6°
|2532
|16°
|8125
|7°
|1636
|17°
|4025
|8°
|1641
|18°
|0746
|9°
|4473
|19°
|5201
|10°
|9422
|20°
|3036
Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este jueves 4 de diciembre
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este jueves 4 de diciembre. A la cabeza salió el número 1702 - Niño.
|1°
|1702
|11°
|3641
|2°
|3567
|12°
|7580
|3°
|7502
|13°
|3976
|4°
|7556
|14°
|9200
|5°
|6652
|15°
|0007
|6°
|1235
|16°
|1729
|7°
|9418
|17°
|0864
|8°
|3204
|18°
|9872
|9°
|5599
|19°
|7803
|10°
|8279
|20°
|7816
¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?
El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros ubicados en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.
Cada centro está equipado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.
¿Qué significa soñar con el cerro?
Soñar con El Cerro puede simbolizar la búsqueda de metas y aspiraciones en la vida. Este sueño a menudo refleja el deseo de alcanzar nuevas alturas y superar obstáculos personales.
Además, El Cerro puede representar un viaje emocional o espiritual. Puede indicar que el soñador está en un proceso de autodescubrimiento y crecimiento personal, enfrentando desafíos que lo llevarán a una mayor comprensión de sí mismo.
¿Qué significa soñar con niño?
Soñar con un niño puede simbolizar la inocencia, la pureza y la creatividad. Este tipo de sueño a menudo refleja un deseo de volver a tiempos más simples o de reconectar con aspectos olvidados de uno mismo.
Además, un niño en un sueño puede representar nuevas oportunidades o el inicio de un proyecto. Puede ser un recordatorio de la importancia de cuidar y nutrir esos aspectos en nuestra vida.