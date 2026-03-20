La quiniela es el juego más preferido por los que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en varios momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este jueves, 19 de marzo de 2026. A la cabeza salió el número 2528 (El Cerro) y las letras son: E U R S. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este jueves 19 de marzo. A la cabeza salió el número 0429 - San Pedro. Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo suministra de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para proporcionar contención e información. También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras. Soñar con El Cerro puede simbolizar la búsqueda de metas y aspiraciones en la vida. Este sueño a menudo refleja el deseo de alcanzar nuevas alturas y superar obstáculos personales. Además, El Cerro puede representar un viaje emocional o espiritual. Puede indicar que el soñador está en un proceso de autodescubrimiento y crecimiento personal, enfrentando desafíos que lo llevarán a una mayor comprensión de sí mismo. Soñar con San Pedro puede simbolizar la búsqueda de guía y protección en momentos de incertidumbre. Este sueño a menudo refleja la necesidad de tomar decisiones importantes y la esperanza de encontrar un camino claro en la vida. Además, San Pedro es considerado el guardián de las puertas del cielo, por lo que su aparición en sueños puede representar la conexión con lo espiritual y la reflexión sobre la vida después de la muerte. Este tipo de sueño puede invitar a la introspección y a la evaluación de nuestras acciones y creencias.