Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este jueves, 15 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 2340 (El Cura) y las letras son: I O D V.

1° 2340 11° 7047 2° 8215 12° 7441 3° 0066 13° 2920 4° 9870 14° 4886 5° 5162 15° 8942 6° 7235 16° 7716 7° 3206 17° 5568 8° 6982 18° 5698 9° 2494 19° 5362 10° 7963 20° 2329

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este jueves 15 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este jueves 15 de enero. A la cabeza salió el número 8267 - Mordida.

1° 8267 11° 6864 2° 6951 12° 6239 3° 7490 13° 0384 4° 9641 14° 9427 5° 6091 15° 3637 6° 4840 16° 7064 7° 7460 17° 7539 8° 6848 18° 4311 9° 6127 19° 0419 10° 4271 20° 0845

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

La Previa (a las 8 horas)

La Primera (a las 12 horas)

La Matutina (a las 15 horas)

La Vespertina (a las 18 horas)

La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con el cura?

Soñar con El Cura puede simbolizar la búsqueda de guía espiritual o la necesidad de reconciliación con aspectos de la vida personal. Este sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar respuestas a preguntas profundas o de buscar consuelo en momentos de incertidumbre.

Además, El Cura en los sueños puede representar la figura de autoridad moral, sugiriendo que el soñador está evaluando sus propias creencias y valores. Este tipo de sueño puede invitar a la reflexión sobre la fe, el perdón y la conexión con lo divino.

¿Qué significa soñar con mordida?

Soñar con mordida puede simbolizar una sensación de traición o dolor emocional. Este tipo de sueño a menudo refleja miedos internos o conflictos no resueltos en la vida del soñador.

Además, la mordida en un sueño puede representar la necesidad de protegerse de situaciones o personas que percibimos como amenazantes. Es un llamado a prestar atención a nuestras relaciones y a los posibles peligros que nos rodean.