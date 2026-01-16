En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este jueves, 15 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 2340 (El Cura) y las letras son: I O D V.

 1°2340 11°7047 
 8215  12°7441
 3°0066  13°2920 
 9870  14°4886 
 5162  15°8942 
 6°7235  16°7716
 3206  17°5568 
 6982  18°5698 
 2494  19°5362 
 10°7963  20°2329 

Te puede interesar

La gran obra de transporte público de 40 km que asegura transformar para siempre la movilidad en el país

Te puede interesar

Inauguran un transporte que unirá el norte y el sur de la Ciudad en solo una hora

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este jueves 15 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este jueves 15 de enero. A la cabeza salió el número 8267 - Mordida.

 1°8267 11°6864 
 6951   12°6239
 3°7490  13°0384 
 9641  14°9427 
 6091  15°3637 
 6°4840  16°7064
 7460  17°7539 
 6848  18°4311 
 6127  19°0419 
 10°4271  20°0845 

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

  • La Previa (a las 8 horas)
  • La Primera (a las 12 horas)
  • La Matutina (a las 15 horas)
  • La Vespertina (a las 18 horas)
  • La Nocturna (a las 21 horas).

Te puede interesar

Inauguraron el puente más elevado del mundo: tiene 625 metros y es el orgullo de una nación completa

Te puede interesar

Lanzan el tren bala más veloz del mundo: sobrepasa a los japoneses y es el gran orgullo de este país

¿Qué significa soñar con el cura?

Soñar con El Cura puede simbolizar la búsqueda de guía espiritual o la necesidad de reconciliación con aspectos de la vida personal. Este sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar respuestas a preguntas profundas o de buscar consuelo en momentos de incertidumbre.

Además, El Cura en los sueños puede representar la figura de autoridad moral, sugiriendo que el soñador está evaluando sus propias creencias y valores. Este tipo de sueño puede invitar a la reflexión sobre la fe, el perdón y la conexión con lo divino.

¿Qué significa soñar con mordida?

Soñar con mordida puede simbolizar una sensación de traición o dolor emocional. Este tipo de sueño a menudo refleja miedos internos o conflictos no resueltos en la vida del soñador.

Además, la mordida en un sueño puede representar la necesidad de protegerse de situaciones o personas que percibimos como amenazantes. Es un llamado a prestar atención a nuestras relaciones y a los posibles peligros que nos rodean.