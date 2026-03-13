El sorteo de la Quiniela vuelve a captar la atención de miles de jugadores en todo el país. Como cada día, las distintas loterías provinciales publican los números ganadores oficiales y actualizados, con premios fijados por la combinación numérica seleccionada y el importe jugado. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este jueves, 12 de marzo de 2026. A la cabeza salió el número 8527 (El Peine) y las letras son: G P S Y. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este jueves 12 de marzo. A la cabeza salió el número 1977 - Pierna Mujer. Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo proporciona de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para proporcionar contención e información. También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras. Soñar con un peine puede simbolizar la necesidad de orden y organización en la vida del soñador. Este objeto, que se utiliza para desenredar y alisar el cabello, puede reflejar el deseo de resolver problemas o situaciones complicadas que requieren atención y cuidado. Además, el peine en los sueños puede representar la imagen personal y la autoestima. Soñar con peinarse o usar un peine puede indicar que el soñador está enfocado en su apariencia y en cómo es percibido por los demás, sugiriendo una búsqueda de aceptación y confianza en sí mismo. Soñar con la pierna de una mujer puede simbolizar la fuerza y la independencia. Este sueño a menudo refleja la capacidad de la soñadora para avanzar en su vida y enfrentar desafíos con determinación. Además, puede representar aspectos de la feminidad y la sensualidad. La pierna en el sueño puede estar relacionada con la forma en que la soñadora se percibe a sí misma o cómo se siente en su vida amorosa y social.