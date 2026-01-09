Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este viernes, 9 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 4614 (Borracho) y las letras son: I M P S.

1° 4614 11° 0169 2° 4672 12° 8197 3° 5114 13° 0199 4° 6691 14° 2909 5° 5162 15° 3140 6° 8502 16° 5008 7° 4444 17° 8411 8° 5050 18° 8734 9° 8820 19° 9348 10° 5072 20° 9433

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este viernes 9 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este viernes 9 de enero. A la cabeza salió el número 2273 - Hospital.

1° 2273 11° 7015 2° 5502 12° 5598 3° 8611 13° 2885 4° 7518 14° 7208 5° 9274 15° 8666 6° 4669 16° 6211 7° 4503 17° 9266 8° 4430 18° 3854 9° 2072 19° 3204 10° 7894 20° 1065

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

La Previa (a las 8 horas)

La Primera (a las 12 horas)

La Matutina (a las 15 horas)

La Vespertina (a las 18 horas)

La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con borracho?

Soñar con un borracho puede simbolizar la necesidad de liberarse de las tensiones y preocupaciones diarias. Este tipo de sueño a menudo refleja un deseo de escapar de la realidad o de enfrentar emociones reprimidas que necesitan ser expresadas.

Además, el borracho en los sueños puede representar la falta de control en alguna área de la vida del soñador. Puede ser una señal de que es momento de reflexionar sobre comportamientos autodestructivos o de buscar ayuda para superar situaciones difíciles.

¿Qué significa soñar con hospital?

Soñar con un hospital puede simbolizar la necesidad de curación o atención en alguna área de la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la salud física o emocional, así como la búsqueda de apoyo en momentos difíciles.

Además, un hospital en los sueños puede representar un lugar de transformación y cambio. Puede indicar que el soñador está en un proceso de sanación personal o que está enfrentando situaciones que requieren una evaluación profunda y un enfoque en el bienestar.