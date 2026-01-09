En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este viernes, 9 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 4614 (Borracho) y las letras son: I M P S.

 1°4614 11°0169 
 4672  12°8197
 3°5114  13°0199 
 6691  14°2909 
 5162  15°3140 
 6°8502  16°5008
 4444  17°8411 
 5050  18°8734 
 8820  19°9348 
 10°5072  20°9433 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este viernes 9 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este viernes 9 de enero. A la cabeza salió el número 2273 - Hospital.

 1°2273 11°7015 
 5502   12°5598
 3°8611  13°2885 
 7518  14°7208 
 9274  15°8666 
 6°4669  16°6211
 4503  17°9266 
 4430  18°3854 
 2072  19°3204 
 10°7894  20°1065 

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

  • La Previa (a las 8 horas)
  • La Primera (a las 12 horas)
  • La Matutina (a las 15 horas)
  • La Vespertina (a las 18 horas)
  • La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con borracho?

Soñar con un borracho puede simbolizar la necesidad de liberarse de las tensiones y preocupaciones diarias. Este tipo de sueño a menudo refleja un deseo de escapar de la realidad o de enfrentar emociones reprimidas que necesitan ser expresadas.

Además, el borracho en los sueños puede representar la falta de control en alguna área de la vida del soñador. Puede ser una señal de que es momento de reflexionar sobre comportamientos autodestructivos o de buscar ayuda para superar situaciones difíciles.

¿Qué significa soñar con hospital?

Soñar con un hospital puede simbolizar la necesidad de curación o atención en alguna área de la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la salud física o emocional, así como la búsqueda de apoyo en momentos difíciles.

Además, un hospital en los sueños puede representar un lugar de transformación y cambio. Puede indicar que el soñador está en un proceso de sanación personal o que está enfrentando situaciones que requieren una evaluación profunda y un enfoque en el bienestar.