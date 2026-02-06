Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este viernes, 6 de febrero de 2026. A la cabeza salió el número 1250 (El Pan) y las letras son: A H M X. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este viernes 6 de febrero. A la cabeza salió el número 9529 - San Pedro. El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros dispersos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego. Cada centro está formado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias. Soñar con el pan puede simbolizar la necesidad de sustento y seguridad en la vida. Este alimento básico representa la satisfacción de necesidades fundamentales y el deseo de estabilidad emocional y material. Además, el pan en los sueños puede reflejar la abundancia y la prosperidad. Puede ser un indicativo de que se están cosechando los frutos de esfuerzos pasados o que se avecinan tiempos de plenitud y bienestar. Soñar con San Pedro puede simbolizar la búsqueda de guía y protección en momentos de incertidumbre. Este sueño a menudo refleja la necesidad de tomar decisiones importantes y la búsqueda de un camino claro en la vida. Además, San Pedro es considerado el guardián de las puertas del cielo, por lo que soñar con él puede representar la conexión con lo espiritual y la reflexión sobre la vida después de la muerte. Este tipo de sueño puede invitar a la introspección y a la evaluación de las propias creencias y valores.