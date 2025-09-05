Resultados de la quiniela de Provincia y Ciudad en la Primera: las cifras ganadoras del viernes 5 de septiembre
Conocé los resultados ganadores del último sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este viernes, 5 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el número 7457 (El Jorobado) y las letras son: D F J Z.
|1°
|7457
|11°
|7357
|2°
|8937
|12°
|5762
|3°
|3304
|13°
|1502
|4°
|3628
|14°
|9337
|5°
|9447
|15°
|4089
|6°
|7629
|16°
|2739
|7°
|2484
|17°
|6183
|8°
|2735
|18°
|4191
|9°
|4757
|19°
|0938
|10°
|3427
|20°
|3146
Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este viernes 5 de septiembre
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este viernes 5 de septiembre. A la cabeza salió el número 6768 - Sobrinos.
|1°
|6768
|11°
|9815
|2°
|3372
|12°
|3737
|3°
|2412
|13°
|3929
|4°
|7844
|14°
|0922
|5°
|1840
|15°
|6917
|6°
|5913
|16°
|8120
|7°
|4170
|17°
|4604
|8°
|6946
|18°
|1234
|9°
|2393
|19°
|2793
|10°
|9572
|20°
|4981
¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?
Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo proporciona de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para proporcionar contención e información.
También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.
Confirmado | Paro de colectivos: la UTA anunció una medida de fuerza por tiempo indeterminado
Se despide uno de los supermercados más conocidos del país: otra cadena lo compró y dejará de existir
¿Qué significa soñar con el jorobado?
Soñar con El Jorobado puede simbolizar la carga emocional o los problemas que llevamos a cuestas en nuestra vida. Este personaje, a menudo asociado con la tristeza y la soledad, puede reflejar nuestras propias inseguridades o sentimientos de desvalorización.
Además, el sueño puede ser una invitación a enfrentar y aceptar nuestras imperfecciones. El Jorobado, a pesar de su apariencia, puede representar la belleza interior y la fortaleza que se encuentra en la aceptación de uno mismo.
¿Qué significa soñar con sobrinos?
Soñar con sobrinos puede simbolizar la conexión familiar y la importancia de las relaciones cercanas. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de protección, amor y el deseo de cuidar a los seres queridos más jóvenes en la familia.
Además, los sobrinos en los sueños pueden representar nuevas oportunidades o proyectos que están en desarrollo. Pueden ser un recordatorio de la creatividad y la alegría que traen los niños a nuestras vidas, así como la necesidad de mantener un equilibrio entre la responsabilidad y el disfrute.
Las más leídas de Información General
Se despiden los jeans anchos: la nueva tendencia que llega desde Europa para la primavera 2025
Confirmado | Decretaron feriado el viernes 12 de septiembre y habrá un fin de semana largo de cuatro días
Alerta ola polar: una tormenta y frente helado azotará a todo el país y hay pronóstico de nieve
Members
Una empresa argentina compró una semillera de EE.UU. y quedó entre los cuatro mayores jugadores globales
Destacadas de hoy
Dólar hoy y dólar blue hoy: cuál es la cotización del viernes 5 de septiembre minuto a minuto
Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP.
Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.
Bonos, acciones, riesgo país, Cedears y plazo fijo.
Compartí tus comentarios