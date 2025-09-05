Edición: Argentina
Menú
Información General
UsuarioSuscriptorSin Suscripción
En vivo

Resultados de la quiniela de Provincia y Ciudad en la Primera: las cifras ganadoras del viernes 5 de septiembre

Conocé los resultados ganadores del último sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia.

Fuente:pixabay
En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este viernes, 5 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el número 7457 (El Jorobado) y las letras son: D F J Z.

 1°7457 11°7357 
 8937  12°5762
 3°3304  13°1502 
 3628  14°9337 
 9447  15°4089 
 6°7629  16°2739
 2484  17°6183 
 2735  18°4191 
 4757  19°0938 
 10°3427  20°3146 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este viernes 5 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este viernes 5 de septiembre. A la cabeza salió el número 6768 - Sobrinos.

 1°6768 11°9815 
 3372   12°3737
 3°2412  13°3929 
 7844  14°0922 
 1840  15°6917 
 6°5913  16°8120
 4170  17°4604 
 6946  18°1234 
 2393  19°2793 
 10°9572  20°4981 

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo proporciona de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para proporcionar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

Confirmado | Paro de colectivos: la UTA anunció una medida de fuerza por tiempo indeterminado

Se despide uno de los supermercados más conocidos del país: otra cadena lo compró y dejará de existir

¿Qué significa soñar con el jorobado?

Soñar con El Jorobado puede simbolizar la carga emocional o los problemas que llevamos a cuestas en nuestra vida. Este personaje, a menudo asociado con la tristeza y la soledad, puede reflejar nuestras propias inseguridades o sentimientos de desvalorización.

Además, el sueño puede ser una invitación a enfrentar y aceptar nuestras imperfecciones. El Jorobado, a pesar de su apariencia, puede representar la belleza interior y la fortaleza que se encuentra en la aceptación de uno mismo.


¿Qué significa soñar con sobrinos?

Soñar con sobrinos puede simbolizar la conexión familiar y la importancia de las relaciones cercanas. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de protección, amor y el deseo de cuidar a los seres queridos más jóvenes en la familia.

Además, los sobrinos en los sueños pueden representar nuevas oportunidades o proyectos que están en desarrollo. Pueden ser un recordatorio de la creatividad y la alegría que traen los niños a nuestras vidas, así como la necesidad de mantener un equilibrio entre la responsabilidad y el disfrute.

Temas relacionados
Más noticias de quiniela

Las más leídas de Información General

Members

Destacadas de hoy

Noticias de tu interés

Podcasts

Videos

Compartí tus comentarios

¿Querés dejar tu opinión? Registrate para comentar este artículo.
Ingresá