Resultados de la quiniela de Provincia y Ciudad en la Primera: las cifras ganadoras del viernes 5 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este viernes, 5 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el número 7457 (El Jorobado) y las letras son: D F J Z.

1° 7457 11° 7357 2° 8937 12° 5762 3° 3304 13° 1502 4° 3628 14° 9337 5° 9447 15° 4089 6° 7629 16° 2739 7° 2484 17° 6183 8° 2735 18° 4191 9° 4757 19° 0938 10° 3427 20° 3146

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este viernes 5 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este viernes 5 de septiembre. A la cabeza salió el número 6768 - Sobrinos.

1° 6768 11° 9815 2° 3372 12° 3737 3° 2412 13° 3929 4° 7844 14° 0922 5° 1840 15° 6917 6° 5913 16° 8120 7° 4170 17° 4604 8° 6946 18° 1234 9° 2393 19° 2793 10° 9572 20° 4981

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo proporciona de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para proporcionar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con el jorobado?

Soñar con El Jorobado puede simbolizar la carga emocional o los problemas que llevamos a cuestas en nuestra vida. Este personaje, a menudo asociado con la tristeza y la soledad, puede reflejar nuestras propias inseguridades o sentimientos de desvalorización.

Además, el sueño puede ser una invitación a enfrentar y aceptar nuestras imperfecciones. El Jorobado, a pesar de su apariencia, puede representar la belleza interior y la fortaleza que se encuentra en la aceptación de uno mismo.

¿Qué significa soñar con sobrinos?

Soñar con sobrinos puede simbolizar la conexión familiar y la importancia de las relaciones cercanas. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de protección, amor y el deseo de cuidar a los seres queridos más jóvenes en la familia.



Además, los sobrinos en los sueños pueden representar nuevas oportunidades o proyectos que están en desarrollo. Pueden ser un recordatorio de la creatividad y la alegría que traen los niños a nuestras vidas, así como la necesidad de mantener un equilibrio entre la responsabilidad y el disfrute.