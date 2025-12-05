Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este viernes, 5 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 1905 (Gato) y las letras son: H Q X Y.

1° 1905 11° 9207 2° 4241 12° 6141 3° 7784 13° 8533 4° 9121 14° 6939 5° 1774 15° 2857 6° 8052 16° 9428 7° 4222 17° 6061 8° 6127 18° 4497 9° 5283 19° 0315 10° 0731 20° 5877

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este viernes 5 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este viernes 5 de diciembre. A la cabeza salió el número 3322 - Loco.

1° 3322 11° 4301 2° 0269 12° 2898 3° 4603 13° 1766 4° 4076 14° 7736 5° 9828 15° 6294 6° 1730 16° 9921 7° 2938 17° 3904 8° 5996 18° 4544 9° 5655 19° 6602 10° 1432 20° 7002

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los participantes.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del sistema de apuestas.

¿Qué significa soñar con gato?

Soñar con un gato puede simbolizar la independencia y la intuición. Los gatos son animales que suelen representar la capacidad de adaptarse a diferentes situaciones y la conexión con el mundo espiritual.

Además, este sueño puede reflejar aspectos de la personalidad del soñador, como la curiosidad y la agilidad mental. También puede indicar la necesidad de cuidar de uno mismo y de establecer límites en las relaciones personales.

¿Qué significa soñar con loco?

Soñar con Loco puede simbolizar la libertad y la espontaneidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja un deseo de romper con las normas y explorar nuevas posibilidades sin restricciones.

Además, el Loco en los sueños puede representar un nuevo comienzo o una aventura inesperada. Puede indicar que es momento de dejar atrás miedos y ataduras y abrazar el cambio con una actitud positiva y abierta.