Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este viernes, 5 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 1905 (Gato) y las letras son: H Q X Y.
|1°
|1905
|11°
|9207
|2°
|4241
|12°
|6141
|3°
|7784
|13°
|8533
|4°
|9121
|14°
|6939
|5°
|1774
|15°
|2857
|6°
|8052
|16°
|9428
|7°
|4222
|17°
|6061
|8°
|6127
|18°
|4497
|9°
|5283
|19°
|0315
|10°
|0731
|20°
|5877
Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este viernes 5 de diciembre
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este viernes 5 de diciembre. A la cabeza salió el número 3322 - Loco.
|1°
|3322
|11°
|4301
|2°
|0269
|12°
|2898
|3°
|4603
|13°
|1766
|4°
|4076
|14°
|7736
|5°
|9828
|15°
|6294
|6°
|1730
|16°
|9921
|7°
|2938
|17°
|3904
|8°
|5996
|18°
|4544
|9°
|5655
|19°
|6602
|10°
|1432
|20°
|7002
¿Qué es la quiniela?
El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los participantes.
Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del sistema de apuestas.
¿Qué significa soñar con gato?
Soñar con un gato puede simbolizar la independencia y la intuición. Los gatos son animales que suelen representar la capacidad de adaptarse a diferentes situaciones y la conexión con el mundo espiritual.
Además, este sueño puede reflejar aspectos de la personalidad del soñador, como la curiosidad y la agilidad mental. También puede indicar la necesidad de cuidar de uno mismo y de establecer límites en las relaciones personales.
¿Qué significa soñar con loco?
Soñar con Loco puede simbolizar la libertad y la espontaneidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja un deseo de romper con las normas y explorar nuevas posibilidades sin restricciones.
Además, el Loco en los sueños puede representar un nuevo comienzo o una aventura inesperada. Puede indicar que es momento de dejar atrás miedos y ataduras y abrazar el cambio con una actitud positiva y abierta.