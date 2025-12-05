En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este viernes, 5 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 1905 (Gato) y las letras son: H Q X Y.

 1°1905 11°9207 
 4241  12°6141
 3°7784  13°8533 
 9121  14°6939 
 1774  15°2857 
 6°8052  16°9428
 4222  17°6061 
 6127  18°4497 
 5283  19°0315 
 10°0731  20°5877 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este viernes 5 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este viernes 5 de diciembre. A la cabeza salió el número 3322 - Loco.

 1°3322 11°4301 
 0269   12°2898
 3°4603  13°1766 
 4076  14°7736 
 9828  15°6294 
 6°1730  16°9921
 2938  17°3904 
 5996  18°4544 
 5655  19°6602 
 10°1432  20°7002 

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los participantes.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del sistema de apuestas.

¿Qué significa soñar con gato?

Soñar con un gato puede simbolizar la independencia y la intuición. Los gatos son animales que suelen representar la capacidad de adaptarse a diferentes situaciones y la conexión con el mundo espiritual.

Además, este sueño puede reflejar aspectos de la personalidad del soñador, como la curiosidad y la agilidad mental. También puede indicar la necesidad de cuidar de uno mismo y de establecer límites en las relaciones personales.

¿Qué significa soñar con loco?

Soñar con Loco puede simbolizar la libertad y la espontaneidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja un deseo de romper con las normas y explorar nuevas posibilidades sin restricciones.

Además, el Loco en los sueños puede representar un nuevo comienzo o una aventura inesperada. Puede indicar que es momento de dejar atrás miedos y ataduras y abrazar el cambio con una actitud positiva y abierta.