Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este viernes, 27 de marzo de 2026. A la cabeza salió el número 3065 (El Cazador) y las letras son: A L S Y. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este viernes 27 de marzo. A la cabeza salió el número 9158 - Ahogado. En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan conforme al número de aciertos de los apostadores. Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado. Soñar con El Cazador puede simbolizar la búsqueda de objetivos y la determinación para alcanzarlos. Este sueño a menudo refleja la necesidad de perseguir tus metas con valentía y enfoque, dejando atrás distracciones y obstáculos. Además, El Cazador en los sueños puede representar instintos primarios y la conexión con la naturaleza. Puede ser un llamado a explorar tu lado más salvaje y auténtico, así como a enfrentar tus miedos y desafíos con confianza. Soñar con ahogado puede simbolizar sentimientos de angustia o estrés en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja la sensación de estar abrumado por situaciones o emociones que parecen incontrolables. Además, el ahogado en los sueños puede representar la necesidad de liberar emociones reprimidas. Puede ser un llamado a enfrentar miedos o problemas que se han estado evitando, sugiriendo que es momento de buscar ayuda o apoyo.