Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este viernes, 23 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 3272 (Sorpresa) y las letras son: O V X Y.

 1°3272 11°5886 
 2327  12°4963
 3°1997  13°1897 
 5012  14°5274 
 0791  15°0213 
 6°9827  16°8523
 4406  17°5857 
 0149  18°1296 
 4959  19°2678 
 10°9609  20°0846 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este viernes 23 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este viernes 23 de enero. A la cabeza salió el número 6017 - Desgracia.

 1°6017 11°6322 
 3539   12°3946
 3°4888  13°9299 
 4551  14°6193 
 0586  15°2546 
 6°3550  16°9343
 6156  17°6350 
 5207  18°8927 
 7655  19°0937 
 10°3240  20°2743 

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

  • Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se efectúa en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.
  • Se hace uso de cuatro bolilleros que van a formar los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.
  • Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

¿Qué significa soñar con sorpresa?

Soñar con sorpresa puede simbolizar la llegada de eventos inesperados en la vida del soñador. Estas sorpresas pueden ser positivas o negativas, reflejando cambios o revelaciones que alteran la rutina diaria.

Además, este tipo de sueño puede indicar la necesidad de estar abierto a nuevas experiencias y oportunidades. La sorpresa en los sueños invita a la reflexión sobre cómo se manejan las situaciones imprevistas y la capacidad de adaptarse a lo desconocido.

¿Qué significa soñar con desgracia?

Soñar con desgracia puede reflejar miedos o ansiedades internas sobre situaciones difíciles en la vida real. Este tipo de sueño a menudo simboliza la preocupación por la pérdida, el fracaso o la incapacidad de enfrentar desafíos.

Además, puede ser una manifestación de la mente subconsciente que intenta procesar eventos traumáticos o estresantes. En este sentido, soñar con desgracia puede servir como una advertencia para prestar atención a aspectos de la vida que requieren cuidado y reflexión.