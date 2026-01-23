Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este viernes, 23 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 3272 (Sorpresa) y las letras son: O V X Y.

1° 3272 11° 5886 2° 2327 12° 4963 3° 1997 13° 1897 4° 5012 14° 5274 5° 0791 15° 0213 6° 9827 16° 8523 7° 4406 17° 5857 8° 0149 18° 1296 9° 4959 19° 2678 10° 9609 20° 0846

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este viernes 23 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este viernes 23 de enero. A la cabeza salió el número 6017 - Desgracia.

1° 6017 11° 6322 2° 3539 12° 3946 3° 4888 13° 9299 4° 4551 14° 6193 5° 0586 15° 2546 6° 3550 16° 9343 7° 6156 17° 6350 8° 5207 18° 8927 9° 7655 19° 0937 10° 3240 20° 2743

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se efectúa en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.

Se hace uso de cuatro bolilleros que van a formar los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad .

que van a formar los distintos números: . Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

¿Qué significa soñar con sorpresa?

Soñar con sorpresa puede simbolizar la llegada de eventos inesperados en la vida del soñador. Estas sorpresas pueden ser positivas o negativas, reflejando cambios o revelaciones que alteran la rutina diaria.

Además, este tipo de sueño puede indicar la necesidad de estar abierto a nuevas experiencias y oportunidades. La sorpresa en los sueños invita a la reflexión sobre cómo se manejan las situaciones imprevistas y la capacidad de adaptarse a lo desconocido.

¿Qué significa soñar con desgracia?

Soñar con desgracia puede reflejar miedos o ansiedades internas sobre situaciones difíciles en la vida real. Este tipo de sueño a menudo simboliza la preocupación por la pérdida, el fracaso o la incapacidad de enfrentar desafíos.

Además, puede ser una manifestación de la mente subconsciente que intenta procesar eventos traumáticos o estresantes. En este sentido, soñar con desgracia puede servir como una advertencia para prestar atención a aspectos de la vida que requieren cuidado y reflexión.