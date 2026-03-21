Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este viernes, 20 de marzo de 2026. A la cabeza salió el número 9362 (Inundación) y las letras son: J M Q W. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este viernes 20 de marzo. A la cabeza salió el número 8260 - La Virgen. Los sorteos se realizan cinco veces al día: Soñar con inundación puede simbolizar una sobrecarga emocional o situaciones que escapan de nuestro control. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de ansiedad, estrés o la necesidad de liberar emociones reprimidas. Además, la inundación en los sueños puede representar cambios significativos en la vida, como la llegada de nuevas oportunidades o la necesidad de adaptarse a circunstancias inesperadas. Es un llamado a enfrentar y gestionar las emociones de manera constructiva. Soñar con La Virgen puede simbolizar protección y guía espiritual. Este tipo de sueño a menudo refleja la búsqueda de consuelo y apoyo en momentos de dificultad, sugiriendo que el soñador está buscando una conexión más profunda con lo divino. Además, el sueño puede representar pureza, amor incondicional y la necesidad de sanar emocionalmente. La Virgen en los sueños puede ser un recordatorio de la importancia de la fe y la esperanza en la vida del soñador.