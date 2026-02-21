Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este viernes, 20 de febrero de 2026. A la cabeza salió el número 0915 (Niña Bonita) y las letras son: I N Y Z. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este viernes 20 de febrero. A la cabeza salió el número 5895 - Anteojos. Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo suministra de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para proporcionar contención e información. También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras. Soñar con Niña Bonita puede simbolizar la inocencia y la pureza en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja un deseo de regresar a tiempos más simples y felices, donde las preocupaciones eran mínimas y la alegría predominaba. Además, la figura de Niña Bonita puede representar la conexión con la creatividad y la imaginación. Este sueño invita a explorar aspectos lúdicos y artísticos de la vida, recordando la importancia de mantener viva la chispa de la niñez en la adultez. Soñar con anteojos puede simbolizar la necesidad de ver las cosas con mayor claridad en la vida. Este sueño sugiere que el soñador está buscando una nueva perspectiva o entendimiento sobre una situación específica. Además, los anteojos en los sueños pueden representar la búsqueda de conocimiento o la revelación de verdades ocultas. Puede ser un llamado a prestar atención a los detalles que se han pasado por alto.